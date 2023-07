Manažer Hradce o dopingu: Komplikace při skladbě kádru. Musíme si poradit

Jednak bude muset řešit, co s trojicí disciplinární komisí nově distancovaných hráčů, případně kým je nahradit, pokud se jejich trest natáhne na delší časový úsek.

Zároveň se musí připravovat na to, že klub do nové sezony možná půjde s bodovým mankem. Za dopingový hřích je totiž ve hře i postih pro klub.

Jak se zachovat dva měsíce před startem nového extraligového ročníku v situaci, kdy nelze s jistotou předvídat, jaké přesné důsledky bude aféra mít?

„Nám to přineslo další komplikace, zejména co se týká hráčského kádru. Musíme si s tím ale poradit a kvalitně připravit stávající mužstvo na sezonu,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček v souvislosti s pondělním výrokem disciplinární komise, která do vyřešení případu všem třem hráčům zastavila činnost.

Přitom Klíma, McCormack i Štohanzl mají už od vypuknutí aféry pozastavené smlouvy ze strany klubu.

Případ není dořešen, přesto se už začalo trestat. Tedy zatím jen dočasně..

My vyjádření disciplinární komise APK (Asociace profesionálních klubů) respektujeme. Bohužel došlo k situaci, která se podle zkušeností s rozhodnutími z minulých případů, dala očekávat.

Hradecký útočník Kevin Klíma drží puk před obráncem Třince Adamem Smithem.

Štohanzlovi, Kevinu Klímovi a McCormackovi hrozí až čtyřletý distanc. V případě jejich potrestání by podle současně platné legislativy pykal také hradecký klub. Mluví se o odpočtu bodů.

Bohužel. Avšak pravděpodobně by se nemělo zasahovat do loňské sezony, jejíž výsledky byly uzavřeny a odsouhlaseny. Osobně pro to ani nevidím žádný důvod. Disciplinární řád APK LH obsahuje možnosti potrestání klubu, například finanční pokuta nebo právě odečet bodů.

Jak to vedení klubu přijímá v situaci, kdy nemůže zcela stoprocentně kontrolovat jednání hráčů?

Nastavená pravidla respektujeme, ale je potřeba vnímat skutečnost, že kluby nemají, kromě osvěty, kterou jsme normálně prováděli, žádnou šanci ovlivnit, jaké doplňky stravy si někdo z hráčů vezme nebo jaké léky právě užívá.

Nemůže to souviset trochu i s tím, že například v Americe, odkud jsou dva prozatímně potrestaní hráči, jsou pravidla nestavena trochu jinak?

Nevím, které látky jsou v Americe zakázané, ale je to tam mnohem benevolentnější. Mnoho doplňků stravy, které jsou v Americe povolené, jsou pro Evropu na seznamu zakázaných látek. To je i případ doplňku stravy, který je předmětem současného dopingového případu našich hráčů. Netuším, jestli to může být polehčující okolnost.

Vašim hráčům hrozí vyšší tresty než v případech, kdy šlo o užívání jasných drog. Není to trochu nespravedlivé?

Nevím, jestli doplňky stravy jsou dávány na stejnou úroveň jako užívání drog. Ale asi ne, protože tyto látky působí na organismus jiným způsobem a jinak ovlivňují případný sportovní výkon. Každopádně existuje přesná metodika ADV, která je jasně stanovená a je poměrně složitá. Tudíž to nemá cenu teď rozebírat a ani já se do toho nechci pouštět.

Jak vnímáte spekulace, že se prohřešku dopustilo více hráčů a po kontrole to „odnesou“ jen tito tři?

V řešení jsou hráči, kteří byli předmětem dopingové kontroly. Jestli to „odnesou“, je zatím předčasné a zbytečné komentovat. Mají k dispozici kvalitního právního zástupce a pevně věřím, že použijí všechny dostupné argumenty, aby byl konečný výsledek co nejpříznivější. Všechno ostatní jsou pouze spekulace, stejně jako to, že šlo o prohřešek více hráčů.

Je nějaký termín, v němž by váš klub mohl znát konečné řešení celé záležitosti?

Ten neznám, právní zástupce hráčů hovořil o minimální době trvání tohoto procesu v rozmezí tří až šesti měsíců, ale ani on nedokáže přesněji odhadnout čas, jak dlouho může konečné řešení trvat.