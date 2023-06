Další Lotyš v Hradci. Máme s nimi velmi dobré zkušenosti, říká manažer

„Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s lotyšskými hokejisty jsme v poslední době sledovali obránce lotyšské reprezentace. S Ralfsem jsme jednali už před dvěma lety, tehdy se během sezony rozhodl pro finančně zajímavější nabídku z Třince. Když se však po skončení letošního mistrovství světa naskytla možnost jeho působení v Hradci, velmi rychle jsme se domluvili na roční spolupráci s možnou opcí,“ rozvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček okolnosti, které do Hradce přivádějí obránce Ralfse Freibergse.

Čerstvý bronzový medailista z nedávno skončeného světového šampionátu tak naváže na své předchůdce v barvách Mountfieldu, kterých se v hradecké éře vystřídalo už několik. Jak Andris Džerinš, tak také Oskars Cibulskis či Maris Bičevskis odvedli pro klub mnoho kvalitní práce.

Změny v Mountfieldu HK Odchody: Jakub Lev (útočník, Plzeň), Lukáš Cingel (út.,Brno), Mislav Rosandič (obránce, nezn.), Richard Nedomlel (ob., Třinec), Kelly Klíma (út., Liberec), Matěj Machovský (bran., Vítkovice) Příchody: Patrik Bartošák (br., Pelic. Lahti), David Šťastný (út., Mladá Boleslav), Tomáš Pavelka (ob., Rauma), Alex Tamáši (út., B. Bystrica), Evan Jasper (út., Bietigheim Steelers - Německo)

Něco podobného se nyní čeká i od Feirbergse, jehož nespornou výhodou mimo jiné je znalost českého extraligového prostředí. Dvaatřicetiletý obránce totiž prošel zajímavou hokejovou cestou. V juniorském věku zamířil z rodné země do zámoří a ve Spojených státech si nakonec vybojoval stipendium a angažmá v NCAA. Po dvě sezony totiž nastupoval za Bowling Green State University v Ohiu, poté se přes Dinamo Riga, tedy přes KHL, ocitl v Česku

Začal zde ve Zlíně, působil také v brněnské Kometě, již zmíněném Třinci a v minulé sezoně v Litvínově. „Je to zkušený, obousměrný obránce, kterého jsme dlouhodobě sledovali. Věříme, že dobře zapadne do našeho herního systému a ještě více zkvalitní naše obranné řady,“ poznamenal kouč čerstvě stříbrného týmu české extraligy Tomáš Martinec.

Freibergs do Hradce přicestuje také s bohatými reprezentačními zkušenostmi. Členem lotyšského národního týmu je už deset let, zúčastnil se několika světových šampionátů a dvou olympijských her. V této sezoně se dočkal ocenění za své dlouholeté služby, byl totiž členem mužstva, které na šampionátu získalo pro Lotyšsko bronz, první medaili v historii. Freibergs k tomu přispěl také čtyřmi kanadskými body za jeden vstřelený gól a tři asistence.