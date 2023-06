Kanadská posila pro Hradec, do extraligového týmu míří útočník Jasper

„Máme na Evana perfektní reference. Jedná se o gólového hráče, což ostatně potvrdil i během posledních dvou sezon v německé nejvyšší soutěži. Evan měl velký zájem o působení v Hradci, a tak jsme se rychle dohodli,“ řekl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Jasper si v uplynulé sezoně připsal v DEL v 56 zápasech 32 bodů a se 17 góly byl nejlepším střelcem týmu. Do Bietigheimu přišel v sezoně 2020/21 z francouzského Chamonix a pomohl mu k postupu do nejvyšší soutěže. V té za dva ročníky zaznamenal ve 112 duelech 73 bodů za 34 branek a 39 asistencí.

„Hledali jsme charakterového, pracovitého útočníka, který by zapadal do našeho herního systému a zároveň nám pomohl zlepšit produktivitu. A přesně do takové role nám Evan pasuje. Navíc jsme na něj dostali i doporučení od finského trenéra, který ho vedl v Bietigheimu,“ uvedl kouč Tomáš Martinec.

Jasper působil v letech 2013 až 2017 na Sacred Heart University v NCAA. Na konce sezony 2016/17 zamířil do Greenville do ECHL, kde strávil i další ročník. V něm se ve třech utkáních představil i v Hartfordu v AHL. Potom odešel do dánského Frederikshavnu, odkud se po roce se stěhoval do Číny a hrál za Peking ruskou Vyšší ligu.