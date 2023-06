Nákupy ze zámoří jsou v současnosti skoro nutnost, přiznali si v Hradci

Kanadský útočník Evan Jasper, nová posila Mountfieldu pro příští sezonu, se pokusí navázat na úspěchy hlavně posledních z nich, ve stříbrné sezoně byli hodně vidět.

Přitom Valcourtův příklad ukazuje, jak je pro české kluby těžké narazit na borce, který bude opravdovou posilou.

„U každého hráče existuje riziko, že svými výkony neuspokojí nebo že nesplní to, co od něj čekáte. Valcourt přišel na doporučení Leona Draisatla (dnes jeden z nejlepších hráčů NHL, jeho otec Peter Draisaitl Mountfield tehdy trénoval). Neměl to jednoduché, bylo to pro něj v Evropě hodně nové,“ poznamenal k prvnímu zámořskému borci v barvách hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček, generální manažer klubu.

Brzy následovali další a jejich přínos pro tým se začal zvyšovat. Klub však hlavně v posledních letech dává přednost hráčům, kteří už nějaký čas působí v Evropě. „Asi je lepší, kdy přijde hráč, který je zvyklý na evropské odlišnosti, nám se to v posledních sezonách potvrzuje. Určitě ale není dáno, že to nemůže být kluk, který přijde přímo ze zámoří,“ uvedl manažer.

Evropské zkušenosti si nyní do Hradce přináší i Kanaďan Jasper. Při svých hokejových toulkách světem stačil před českou extraligou poznat ligu dánskou, francouzskou a německou. Tu naposledy, do Hradce zamířil z letos druholigového Bietigheimu.

Brian Ihnacak.

„Máme na Evana perfektní reference, jedná se o gólového hráče, což ostatně potvrdil i během posledních dvou sezon v německé nejvyšší soutěži. Evan měl velký zájem o působení v Hradci, a tak jsme se rychle dohodli na roční spolupráci s možnou opcí,“ řekl k dalšímu zámořskému borci v hradeckých službách Kmoníček.

„Hledali jsme charakterního, pracovitého útočníka, který by zapadl do našeho herního systému a zároveň nám pomohl zlepšit produktivitu. A přesně do takové role nám Evan pasuje, navíc jsme na něj dostali i doporučení od finského trenéra, který ho vedl v německém Bietigheimu,“ doplnil manažera Tomáš Martinec, kouč týmu.

Příchod Jaspera potvrdil tendenci přivádět především produktivní útočníky. Právě tohle v Hradci dokladovali či dokladují například rodilý Kanaďan s italským pasem a slovenským původem Brian Ihnacak, jenž byl v sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem Mountfieldu v sezoně 2015/2016, hned za ním skončil další Kanaďan Adam Courchaine, později se přidali další.

Už před lety načal Jake Newton příchody obránců, které v posledních sezonách Hradečtí hojně využívají. Nejlepším příkladem je Jérémie Blain, jenž za sebou má v hradeckých barvách tři sezony, nejvíc ze všech zámořských borců. Navíc Blain byl prvním z nich, který v Hradci vydržel více než rok, do jeho příchodu byla jedna sezona maximem.

Třinecký forvard Tomáš Marcinko (65) se v útočném pásmu snaží prodrat před hradecký dvojblok Marek Zchar (69), Jérémie Blain (55).

V posledních letech se počet hráčů s rodným listem ze zámoří pravidelně pohybuje na cifře tři a více. „V současnosti je to skoro nutnost, poměr cena výkon je v těchto případech nejlepší, takže mít dva až tři hráče ze zámoří se dnes stalo v extralize běžné,“ uvedl manažer.

Kolik jich bude mít Mountfield na začátku sezony na soupisce letos, bude záležet na tom, jak dopadne řešení dopingového případu tří hradeckých hráčů ze závěru minulé sezony. Nyní se na extraligu chystají Blain, Lalancette a Jasper, zatímco McCormack a Kevin Klíma jsou minimálně dočasně mimo hru.