Odchod ke konkurenci den před zápasem. Hradec řeší brankářskou otázku

To se ale ve chvíli, kdy měl ve čtvrtek vpodvečer poprvé za Mountfield nastoupit, dopředu byl určen jako zápasová jednička, zvrtlo. Gólman, který se mohl pokusit narušit tandem Kiviaho - Bartošák, s nímž se v Mountfieldu počítá pro extraligovou sezonu, totiž den před přípravným zápasem s týmem Vienna Capitals (4:1) dal prostřednictvím svého agenta najevo, že odchází k nedaleké konkurenci.

„Měl jsem se den před utkáním s Vídní, Tomáš měl v tomto zápase chytat, bavit s jeho agentem o jeho smlouvě u nás. Bylo mně však překvapivě oznámeno, že se domluvili v Pardubicích a že by Tomáš měl odejít do jejich prvoligového B týmu,“ uvedl Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

Mountfield tak jednak musel změnit složení brankářské sestavy nejen pro extraligový tým, ale i pro prvoligový Kolín.

Jednak musel narychlo řešit, kdo se do brankoviště postaví proti soupeři z Vídně. Vcelku logicky volba padla na Tomáše Sajdla, jenž měl v zápase Vomáčkovi krýt záda ze střídačky. Zápas se mu povedl velmi dobře. Mladík, s nímž se počítá jako s trojkou pro extraligu, s oporou pro prvoligový Kolín a zároveň se může na střídavý start objevit v brance druholigového Hronova, předvedl velmi dobrý výkon.

Byť se musel vyrovnat s tím, že na poslední chvíli došlo ke změně jeho role v utkání.

„Muselo to pro něj být těžké, i když to byla jen příprava. Gólman potřebuje vědět, že nastoupí, minimálně den dopředu, aby se mentálně připravil. Aby si zmapoval soupeře, byl dobře nastavený. On to ale velmi dobře zvládl,“ pochválil výkon dvaadvacetiletého mladíka Peter Frühauf, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince, „dostal sice jeden nešťastný gól, ale pak proti nájezdu vytáhl skvělý zákrok. Musím říct, že měl sebevědomí a bylo to vidět.“

Sajdl je jedním z gólmanů, kteří se v dosavadních třech přípravných utkáních v brance Mountfieldu představili. Vedle něj Fin Kiviaho, s nímž se počítá do dvojice pro extraligu, a pak také dvacetiletý Jakub Tichý, borec se slušnou perspektivou.

Stejně jako Sajdl bude i on v závětří Kolína, případně Hronova, čekat na šanci, o kterou si zatím Sajdl v nečekané příležitosti v zápase s Vídní řekl dost výrazně.

„Vždycky se klukům hraje líp, když z gólmana vidí sebevědomí. On tam měl několik těžkých puků, nebál se rozehrát, to se mi na něm hrozně líbí. Nebojí se toho a je to příjemné překvapení. Minimálně nám zamotal hlavu,“ uvedl Frühauf na adresu Sajdla a k jeho boji o pozici trojky v klubu,

V žádném zápase se zatím do branky nepostavil Patrik Bartošák, kterého klub získal už na konci minulé sezony s výhledem, že by svými kvalitami a zkušenostmi měl být horkým favoritem na post jedničky v extraligové sezoně.

Brankář Patrik Bartošák, jedna z hradeckých posil.

Zda se tak stane už příští týden, kdy Mountfield čekají tři přípravné duely na turnaji ve Švýcarsku s tamními týmy, zatím není jisté.

„Má virové bakteriální onemocnění a je ještě doma a léčí se. Budeme to řešit den po dni. Všichni víme, že žaludeční problémy se někdy dokážou držet hodně dlouho,“ vysvětlil asistent Frühauf po zápase s Vienna Capitals Bartošákovu současnou absenci.