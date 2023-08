Hradec se rval ve Švýcarsku s disciplínou, v závěrečném duelu úspěšně

Gól, který asi málokdo viděl Diváci na stadionu jen nevěřícně kroutili hlavou, kdo neměl to štěstí na něm být, ho pak neviděl vůbec. I přesto, že sledoval streamovací přenos. Když totiž obránce Ralfs Freibergs, jedna z letních posil hradeckého Mountfieldu, v první třetině zápasu s Ambri-Piotta kousek od vlastní branky vyslal ránu přes celé kluziště, kameraman nemohl předpokládat, že se musí s objektivem rychle přesunout na druhou stranu. Samozřejmě to nestihl, a tak nečekaný gól přes téměř celé kluziště už nikdo nikdy asi neuvidí. „Byl opravdu bláznivý. Takový jsem dal poprvé v životě,“ komentoval svoji trefu lotyšský obránce, pro kterého to byl premiérový gólový zápis v hradeckém dresu. Bude se o něm hodně dlouho povídat, protože takových moc nepadá. A vzhledem k tomu, že není možné se na něj zpětně podívat, si musíme vystačit se střelcovým popisem: „Po vhazování se ke mně dostal puk a já ho napálil golfákem na bránu z našeho obranného pásma. Kotouč dopadl přímo před brankářem a odrazil se mezi betony.“ K tomu je nutné dodat, že Freibergsova unikátní trefa přišla při oslabení hradeckého mužstva. „Byl to šťastný gól, zkusil jsem brankáře nachytat nepřipraveného. Takový gól jsme i kvůli oslabení potřebovali,“ poznamenal hradecký střelec. Ten navíc přiznal, že ho podobná kulišárna lákala: „Když jsme se před zápasem rozcvičovali a hráli fotbal, říkali jsme si, že jejich gólman na svoji výšku nemá úplně gólmanskou postavu, což není úplně běžné. Zkusil jsem vystřelit přes celé kluziště a vyšlo to.“