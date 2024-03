Dílčí cíl splněn, ale pravý úspěch leží v play off. Pardubice už titul potřebují

Pardubičtí hokejisté nastříleli nejvíce branek, zároveň jich nejméně inkasovali. Jen pětkrát za dvaapadesát kol nezískali ani bod, od začátku roku ztratili pouze čtyři zápasy z dvaadvaceti. A především, o tři body vylepšili historický rekord v počtu bodů (121), který dosud držel Liberec.

Nepoznamenalo je ani třaskavé loučení s Václavem Varaďou. Výhry naskakovaly i pod jeho nástupcem a dřívějším asistentem Markem Zadinou, jemuž může většina trenérů jen tiše závidět. Na české poměry má k dispozici mimořádně silnou skupinu hráčů, kteří možná ani příliš neřeší, kdo stojí na střídačce.

Při pohledu na soupisku jen těžko najdete výraznější slabinu. V brance se střídá zkušený Will a neustále se zlepšující Pavlát. Obranu táhnou Košťálek se slovenským reprezentantem Čerešňákem, po příchodu ze zámoří skvěle zapadl Hájek. V útoku zase excelují Sedlák, Hyka, Kaut, Kousal nebo Radil.

Pardubičtí hokejisté slaví první gól do sítě Českých Budějovic.

Jedno zvučné jméno vedle druhého. Můžete si být jistí, že trenér národního mužstva Radim Rulík o řadě z nich intenzivně přemýšlí směrem k domácímu mistrovství světa v Praze a Ostravě.

Není tajemstvím, že ambiciózní majitel Petr Dědek napumpoval do skladby kádru nemalé finanční prostředky. Když v roce 2020 klub přebíral, okamžitě s velkým odhodláním hlásil: „Do tří let chci titul.“

Tradiční značku od té doby pozvedl ze dna. Vytvořil z ní kolos v českém i evropském měřítku. Vrátil fanouškům radost z hokeje, ze soukromých peněz plánuje v nadcházejících letech vystavět novou multifunkční arénu, kterou by rád otevřel utkáním proti Bostonu s Davidem Pastrňákem.

Nové Dynamo budí respekt, na špici extraligy se může pohybovat ještě pěkně dlouho. Ale nezapomínejme, že našlapané soupisky a prodané vstupenky sportovní úspěch neurčují. Počítají se jen výhry a tituly.

Prvenství v základní části je jistě příjemná záležitost, ale když na konci dubna nadšeně jezdíte po ledě s mistrovskou trofejí, je vám úplně jedno, že jste po dvaapadesáti kolech skončili druzí nebo třetí. Také v Pardubicích si uvědomují, že nejdůležitější část sezony mají teprve před sebou.

„Play off nebude vůbec jednoduché. Musíme se připravit, chceme do něj vstoupit v co nejlepší formě. Potřebujeme ještě vyladit pár detailů, což se nám postupně daří,“ hlásil zkušený útočník Hyka.

On i jeho spoluhráč pozici hlavního favorita velmi dobře znají. Loni v ní neobstáli, v semifinále nezvládli rozhodující sedmou bitvu s pozdějšími šampiony z Třince. Tentokrát mají vzhledem k postavení v tabulce jistotu, že na Spartu nebo Oceláře, dva největší vyzyvatele, případně narazí až ve finále.

Očekávání se po roce opět stupňují. Dědek od svého příchodu slova o titulu ještě mnohokrát zopakoval, ale velké přání se mu zatím nevyplnilo. Kromě bronzu z loňska se dočkal jen dvou čtvrtfinálových účastí, slavit nemohl ani na mezinárodní scéně. Na vánočním Spenglerově poháru byli Východočeši blízko, až ve finále podlehli domácímu Davosu.

Pardubičtí hokejisté s Pohárem Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části.

Velký triumf jim i přes neutichající podporu z tribun, rostoucí ambice a stále silnější sestavu uniká. Pokud má být nová éra klubu konečně nazývána úspěšnou, Pardubice už významnou trofej potřebují.