Ještě budu muset pracovat, smál se Dědek. Těší se na novou halu pro Dynamo

„Byla to složitá několikahodinová diskuze, ale zvládli jsme to. Splnili jsme i všechny zadané úkoly a jsem rád, že máme zelenou. Nová aréna bude stát za to a pyšní na ni budou úplně všichni. Je to nadnárodní projekt,“ těšil se Petr Dědek, který po zmíněném utkání s Olomoucí poskytl novinářům rozhovor.

Co kdyby se změna územního plánu v pondělí neschválila?

Kdyby to nevyšlo, tak bychom měli smůlu. Bylo by to pro mě velké zklamání, protože abyste se někam mohli posouvat, tak vždy potřebujete motivaci. Pro nás teď začíná další pětiletka, požene to dopředu všechny. Hockeytown si něco takového zaslouží a směřujeme k tomu, že v srpnu 2027 otevíráme novou halu.

Co všechno jste museli stihnout do 18. prosince? Ze začátku se říkalo, že nemáte šanci.

Říkal jsem hned na začátku, že když nás nechají dělat práci, kterou umíme, tak všechno zvládneme. Musím říct, že úředníci odvedli dobrou práci a součinnost, za což jsem jim taky poděkoval. Všechno se povedlo vypořádat a ukázali jsme možná nejrychlejší změnu územního plánu v tak velkém městě v historii České republiky.

Co bude následovat?

Poběží územní plánovací dokumentace. Počítáme s dvouletou výstavbou, takže dva roky se teď bude papírovat a pak stavět.

Novou halu tedy už nic zhatit nemůže?

Jednoznačně jsme dostali zelenou a pokračujeme dál.

Projekt se hodí i při vyjednávání o smlouvách s hráči.

Dynamo má dneska v Evropě zvuk a bude to motivace pro každého hráče. Ti, kteří k nám přicházejí, chtějí vítězit a hrát hokej před mnoha fanoušky. Na trhu se pořád rozhlížíme, teď jsme podepsali obránce Libora Hájka a to jako vánoční dárek stačí. Tohle je přesně ten okamžik, kdy si hráč vybral skvělý tým, který vyhrává a má cíle. Libor má navíc sám motivaci probojovat se třeba na mistrovství světa, takové hráče my chceme.

Pardubický majitel Petr Dědek.

Bude nová hala v něčem speciální?

Bude. V roce 2027 by měla patřit k nejmodernějším v rámci technologie i ekologie. Budeme sledovat, co se ve světě děje a budeme se snažit ji doplnit o to nejlepší, co se zrovna naskytne.

Chcete do ní dostat třeba NHL?

Asi by tomu slušelo, kdyby ji přijel otevřít David Pastrňák s Bostonem (směje se). Jsou i různé přípravné zápasy, bylo by to pěkné a určitě je to jedna z možností. Nejdřív v nové hale asi zazpíváme při otevření, ale zahrát si pak v září proti týmu z NHL, to není špatný nápad. Určitě bychom se neztratili.

Pořád se spekuluje o tom, jakou bude mít hala kapacitu.

Zatím říkáme patnáct tisíc plus. Záleží, jak široké zvolíme sedačky, to může při našich plánech být klidně dva až tři tisíce míst rozdíl. Sektory zatím nejsou definovány, jak to vyjde, se teprve uvidí. Určitě to bude kapacita, kterou Dynamo využije. Na některé zápasy bychom bez problému prodali 15 tisíc lístků už teď.

Kde berete inspiraci?

U New Yorku Islanders, ta hala se mi hodně líbí. Tam si třeba zaplatíte pohodlnou sedačku v klubovém sektoru, dostanete drink a máte svoje místo klidně až u střídaček. Takových sektorů v Evropě moc není, umím si u nás představit klidně 1 500 takových míst. Ale nejde jen o to, chci, aby hráči měli nejlepší servis, věřím, že to bude hala srovnatelná s NHL.

Má stát osm miliard.

Musíme holt vydělávat a chodit do práce. Myslel jsem, že už budu mít klid, ale budu teda ještě chvíli pracovat (směje se).

Kolik si mají fanoušci připravit na permanentky?

To se teď samozřejmě nedá říct. Byla tady třicetiprocentní inflace, masakr. Covid převrátil ceny všeho po celém světě. Doufám, že se to stabilizuje. Vždycky se ale budeme snažit být srovnatelní s trhem. Chceme, aby chodili lidi a mohli si koupit ten párek a pivo nebo dres. Chceme zábavu. Uvidíme, kde se bude v roce 2027 nacházet životní úroveň, ale určitě nebudeme nijak vybočovat.

Chcete novou halu stihnout dřív než Brno?

Budeme ji mít trochu jinou. Brno už ji má naplánovanou, je to municipalita a už moc nemůže vybočit z toho, co se před pár lety nakreslilo. My budeme moci reagovat na aktuální trendy. V některých věcech budeme určitě lepší.

Co se starým pardubickým zimákem?

To je věc města. Má za sebou šedesátiletou historii a poslední rekonstrukci někdy před dvaceti lety. Nám slouží dobře, ale už má své neduhy a dlouho by nevydržel. Město by muselo investovat stovky milionů do rekonstrukce a to se mu nechce. Pokud máme posunout Dynamo, tak nová hala pro nás byla jediná cesta.