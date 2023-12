Pardubice jsou o krok blíže k supermoderní aréně, přijde na osm miliard

„Nikdy jsem za svou kariéru nezažila, aby někdo pořídil tak velkou změnu územního plánu za tak krátkou dobu,“ řekla v červnu dnes už bývalá šéfka odboru hlavního architekta pardubické radnice Zuzana Kavalírová.

Bylo to v den, kdy zastupitelé umožnili majiteli Dynama Petru Dědkovi zkusit úřednicky náročný úkol splnit. A on to dokázal. V pondělí večer 23 zastupitelů potřebnou změnu schválilo a miliardář z Vrchlabí může v přípravách masivního projektu pokračovat.

„Jsem moc rád, že jste nám tu šanci dali. Chci poděkovat svému týmu, úředníkům z radnice i zastupiteli Františkovi Brendlovi, který celou věc odpracoval, ačkoliv je proti změně. To považuji za profesionální,“ řekl na radnici Dědek.

O svém úspěchu zřejmě věděl dopředu, protože je znám tím, že se společníkem Ondřejem Heřmanem umí pro své záležitosti najít podporu. A tak oba mohli víceméně v klidu sledovat politickou přestřelku, která hlasování předcházela.

„Nemáme jedinou záruku, že tam pan Dědek skutečně halu postaví. Máme jen jakousi dohodu s investorem, že ji stavět chce, ale to nemá žádnou právní váhu,“ uvedl třeba zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.

Právě jeho kolegové byli asi nejhlasitějšími kritiky na radniční poměry docela zběsilé akce. Ostatně i primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO přiznal, že by si průběh změny územního plánu dokázal představit i jinak.

„Souhlasím s vámi, že dohoda o spolupráci není závazná. Byl bych raději, kdybychom měli plánovací smlouvu,“ řekl primátor Nadrchal. Zástupci Petra Dědka i on sám veřejně slíbili, že hala se stavět bude. „Zatím nemůžeme říct, jak bude veliká. Na projektu se stále pracuje. Nyní proto říkáme, že to bude pro patnáct tisíc plus. To je pro nás minimální číslo, od kterého se odrážíme,“ uvedl mediální zástupce Petra Dědka Pavel Poulíček.

Koalice nefungovala

Nakonec potřebné hlasy dodali hlavně politici z ANO, ODS či SPD. Koalice totiž v tomto případě nefungovala. Vedle radního odpovědného za územní plán Františka Brendla se proti plánu Petra Dědka postavila i jeho kolegyně z rady Štěpánka Fraňková, náměstek primátora Jakub Rychtecký nebo bývalý hokejista Otakar Janecký.

„Tímto krokem otevíráme Pandořinu skříňku. V roce 2017 jsme si odhlasovali, že až do schválení nového územního plánu nebudeme schvalovat žádné změny. To teď uděláme a můžeme počítat s tím, že přijdou další zájemci. A my jim budeme muset vyhovět, abychom zachovali rovný přístup,“ uvedla Fraňková.

A na její slova došlo hned vzápětí. Před zastupitele nastoupil investor Edouard Perra, který chce už roky stavět čtvrť Nová Cihelna. A ačkoliv bod měl zamítavé doporučení od rady, nakonec jasně prošel. „Nemůžu hlasovat jinak než mu tu změnu taky umožnit,“ uvedl třeba radní a starosta Polabin Radek Hejný (za ANO).

Schvalování změn územního plánu bude mít negativní dopad na pořízení nového územního plánu, na který město čeká více než deset roků. „Původně jsme počítali s tím, že bychom ho mohli schvalovat na konci příštího roku, nyní to vypadá na jaro 2025. Změny nás skutečně zdrží,“ uvedl náměstek primátora René Živný, čímž nabil těm zastupitelům, kteří Dědkovi nechtěli vyjít vstříc.

„Když jste to v červnu posouvali do další fáze, tak jste nám slibovali, že to nový územní plán nezpomalí. A nyní se dozvídáme něco jiného,“ prohlásil zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.

Nicméně změna prošla a fanoušci Pardubic začali na sociálních sítích slavit. Do euforie se dostal i Petr Dědek a po hlasování mimo rámec jednacího řádu předstoupil k pultíku a začal politikům děkovat jako při předávání filmových cen. Dokonce si neodpustil rýpnutí do náměstka Rychteckého. Ten však upozornil na porušení pravidel jednání a vlastně tak vypnutím mikrofonu miliardáře od pultíku „vymetl“.