ONLINE: Třinec ve šlágru hostí Spartu. Jágr se vrací do sestavy Kladna

V play off si Oceláři se Spartou poradili jak ve finále 2022, tak v jarním čtvrtfinále. V této sezoně ale s Pražany prohráli obě dvě vzájemná střetnutí, i když vždy až po základní hrací době. Slezané se pokusí využít zejména soupeřových špatných začátků. Opět lze očekávat soustředěný vyrovnaný duel.

Nejvíce z něj mohou těžit Pardubice, které proti Kladnu vyrukují i s Liborem Hájkem, novou zvučnou posilou do obrany. Ta přihlížela už pondělní demolici Olomouce, kterou Dynamo přejelo poměrem 8:2. „Dlouho jsem neviděl takhle dobře hrající tým,“ hlásil Hájek. Ve středu se pokusí zamezit, aby Středočeši proti favoritovi poprvé v ročníku bodovali.

Více pozornosti však na sebe poutá jiný navrátilec do extraligy. Ve druhé lajně Rytířů poprvé v sezoně figuruje 51letý Jaromír Jágr, nastupuje vedle svého jmenovce Pytlíka a Jakuba Strnada.

Pozoruhodné utkání se hraje v Hradci. Rozjetí domácí, kteří bodovali pětkrát po sobě a před reprezentační přestávkou měli nejlepší formu v extralize, vyzývají Liberec.

Bílí Tygři zůstávají jen o dva body zpět a na stadionech soupeřů se jim v poslední době daří, zvítězili zde čtyřikrát z předchozích pěti příležitostí.

Mezi oběma celky v tabulce figuruje Litvínov, který se naposledy blýskl obětavým výkonem na ledě Pardubic, který jej po řadě nezdarů na půdě protivníků může nakopnout. Nyní v oblíbeném domácím prostředí hostí jedenáctou Plzeň, která uspěla ve třech z minulých čtyř klání.

České Budějovice prohrály tři z posledních čtyř zápasů, jen jednou však vyšly naprázdno a stále vcelku pravidelně bodují. Nyní je čeká Olomouc. „Chceme pracovat tak, aby to vždy mělo vítězný konec. Chceme si i po pauze udržet dobré rozpoložení, zase do toho šlápneme,“ řekl útočník Filip Přikryl.

Hostující Filip Přikryl (ve žlutém), snaží se ho zastavit Jiří Ticháček.

Hanáci se potřebují oklepat z výprasku v Pardubicích. „Musíme se na to podívat, nemůžeme to nechat jen tak, těch chyb tam bylo hodně. Na druhou stranu, nemá cenu se v tom nějak babrat, byl to jenom jeden z 52 zápasů,“ řekl olomoucký obránce Jiří Ondrušek.

Hokejisté Karlových Varů vydřeli z uplynulých pěti zápasů jen dva body a už takřka měsíc čekají na plný zisk. O nápravu se pokouší proti Brnu. Kometa na západě Čech zakončí sérii čtyř venkovních utkání, kterou začala impozantně výhrou 6:1 v Liberci. V Třinci a Hradci Králové už ale další body nepřidala.

Vítkovice s Mladou Boleslaví si kolo předehrály v úterý. Bruslaři v důležitém klání dvou celků ze spodku tabulky prohráli 0:2 a s šestibodovým odstupem za Kladnem se utápí na posledním místě pořadí.