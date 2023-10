Tajemný Dědek. Mlčení miliardáře při jednání o územním plánu všechny zaskočilo

Téměř tři hodiny trvalo veřejné projednání 22. změny územního plánu města Pardubice. Tu potřebuje vrchlabský miliardář Petr Dědek. Bez změny totiž není schopen mezi pardubickým sídlištěm Cihelna a Starým Hradištěm postavit víceúčelovou arénu, hotel, kongresový sál a další infrastrukturu. Vše za miliardy korun.

Ten, kdo čekal, že Dědek bude projekt na klíčové schůzce hájit, odcházel zklamaný. Jeden z nejbohatších Čechů nereagoval na přímé i nepřímé výzvy, aby se k tématu vyjádřil, a jen se jednou pustil do sporu s kritiky změny.

„To, co bude na pozemcích stát, není předmětem změny územního plánu. Nemá smysl teď o tom mluvit. Víme, jak se dělají změny územního plánu, neděláme to zdaleka poprvé,“ uvedl pro MF DNES Petr Dědek.

Situace v sále byla však poměrně absurdní. Účastníci debaty stále chtěli vědět, co investor bude na loukách stavět, ale nedozvěděli se to ani náznakem. „To není předmětem tohoto jednání, to se bude řešit až v územní studii. Teď neřešíme konkrétní stavby, které na pozemcích budou stát, ale jen to, pro co které parcely bude možné využít,“ uvedl projektant Jan Šíma, který pro Dědkovu firmu změnu územního plánu připravil.

Zvolená taktika však záměru příliš nepomohla. Pokud tím chtěl Dědkův tým uklidňovat situaci, tak se mu povedl spíše pravý opak. „Musím říct, že mne velmi překvapilo, že vlastně za celé projednání nikdo neřekl, co tam chce investor stavět. Měl jsem za to, že město pana Dědka pustilo do tohoto procesu kvůli tomu, aby tam postavil arénu, nechápu, proč o tom on nebo jeho lidé nemluvili,“ řekl bývalý náměstek primátora odpovědný za územní plán a dnešní opoziční zastupitel Petr Kvaš z ODS.

Obavy má majitel pozemků, který chce stavět Novou Cihelnu

Ten nebyl jediný, kdo nad postupem projektantů i samotného Dědka kroutil hlavou. Velmi ostře se k věci vyjadřoval Tomáš Běhounek, advokát druhého největšího majitele pozemků v okolí plánované haly Edouarda Perry.

Podle něj je změna územního plánu připravena tak vágně, že by tam ve finále investor mohl postavit vlastně cokoliv. „Naše obava spočívá v tom, že projekt není změnou územního plánu definován, tudíž by v území mohlo, kromě haly neznámé velikosti, následně vzniknout velké množství projektů, které nemusejí souviset s halou a hokejem,“ řekl Běhounek.

Perra chce už roky stavět za městem čtvrť Nová Cihelna. Roky od politiků poslouchal, že musí počkat na nový územní plán města. Nyní je tak nervózní z toho, že ho Dědkova firma předbíhá, a navíc má obavy, zda Dědkův projekt vlastně neukončí ten jeho.

„Stavby mohou zatížit území tak výrazně, že ani dopravně, ani z hlediska životního prostředí by neumožnilo jiné plánované využití území pro bydlení nebo služby. Stejně tak to ovlivňuje i současné obyvatele území,“ doplnil ve vyjádření pro MF DNES Běhounek.

Sám Dědek nechce zatím k plánovanému projektu cokoliv bližšího říct. Ovšem podle hned několika oslovených lidí, kteří se o změnu územního plánu aktivně zajímají, má jeho tajnůstkářství jeden zásadní důvod. Hala má být podstatně větší než pro původně zmiňovaných 13,5 až 15 tisíc diváků.

Lidé z radnice pod zárukou anonymity mluví o kapacitě nad 20 tisíc lidí. To by znamenalo, že Dědek chce postavit největší českou halu a také jednu z největších, pokud tedy ne úplně tu největší, v Evropě. „Myslím, že jsme jasně popsali, co chceme stavět. Ke kapacitě se zatím vyjadřovat nebudu, není totiž určena. Tak daleko v projektu ještě nejsme,“ řekl Dědek.

Velikost stavby je však důležitá. Ovlivnila by třeba dopravní situaci v lokalitě. „Pro mě je důležité, že dojde ke zkapacitnění napojení areálu na silnici I/36, že to zkapacitnění může být až čtyřproudé. Je to klíčová věc. Stavěl by to investor jako součást jeho investice,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO, který má v gesci dopravu.

Území by mělo zvládnout i větší halu, než o které se mluvilo

Jeho předchůdce Petr Kvaš pak zase dodává, že s parkováním by neměl být problém ani ve chvíli, kdy by na místě vyrostla podstatně větší hala, než o které původně Petr Dědek mluvil.

„Z dopravního hlediska je vlastně už jedno, jestli to bude hala pro 15, nebo 20 tisíc lidí. S parkováním u haly nebude problém. Když to během zápasů v enteria areně zvládáme v centru, tak tady by to mělo být mnohem snazší,“ dodal Petr Kvaš. Byl by prý rád, aby arénu Dědek nakonec postavil. To je ostatně názor i většiny dalších zastupitelů.

11. května 2022

Ovšem mají obavu, jestli se tak stane. Od města má totiž Dědek termín pro změnu územního plánu do 18. prosince, a to se zdá v této chvíli jako hodně těžko splnitelné. Politici nechtějí dát investorovi více času, protože by změna začala brzdit už tak hodně pomalé přijetí nového územního plánu města. „Hlavní problém pana Dědka je, že chce vše hned a ještě podle sebe. To nemůže fungovat vždy,“ dodal Kvaš.

„Uvidíme, celý proces běží dál. Věřím, že uspějeme. V každém případě nabízím městu investici, která mu ušetří hodně peněz. V jiných městech řeší radnice problémy kolem stadionů. Tady to politikům můžu vyřešit já,“ dodal Dědek.