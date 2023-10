Nejistý osud Dědkovy arény, cestu k záměru přivřelo ministerstvo dopravy

„Změna územního plánu je těžká písemka. My ale víme, jak na to,“ říká s oblibou miliardář z Vrchlabí Petr Dědek.

Majitele Dynama Pardubice však čekají ještě dost možná problémy. Do úředního procesu totiž vstoupil hráč, kterého žádný investor nechce v seznamu stěžovatelů vidět – ministerstvo dopravy. Právě to se negativně vyslovilo k navrhované změně, což může mít pro celý projekt zásadní dopad. „Bohužel zásadní, a to negativní stanovisko dalo ministerstvo dopravy s tím, že navržené dopravní napojení by kapacitě lokality neodpovídalo,“ uvedlo vedení radnice v tiskové zprávě.

Podle náměstka primátora Reného Živného, odpovědného za územní plán, ministerstvo dopravy přichystalo všem zúčastněným nepříjemné překvapení. „Nejde totiž jen o investiční záměr pana Dědka, ale jde o precedentní rozhodnutí, které by se mohlo týkat i dalších velkých investičních záměrů v lokalitě. Budeme se snažit s ministerstvem vyvolat jednání, kde bychom se mohli pokusit najít nějaké smírčí řešení, ale bojím se, že můžeme být neúspěšní,“ řekl Živný.

Ministerstvo dopravy dalo sice podmínku, za které by bylo ochotné s návrhem změny územního plánu souhlasit. Požaduje ovšem pořízení regulačního plánu, který by řešil připojení Cihelny mimoúrovňovou křižovatkou. Tvorba regulačního plánu ale trvá podle radních dlouho a oni dali Petru Dědkovi čas jenom do 18. prosince. Pokud do tohoto data změna územního plánu nebude hotová, příběh nové arény minimálně pro tuto chvíli končí.

Dědkovi dochází čas, přes 18. prosinec prý nejede vlak

„Prosincové zastupitelstvo je skutečně konečný termín. Případný posun by způsobil zpoždění vydání nového územního plánu města, na které čekáme více než deset roků, a to si opravdu už nemůžeme dovolit. Pokud tedy materiál nebude předložen v prosinci, navrhnu zrušení červnového usnesení, které pořízení změny schválilo,“ řekl radní František Brendl ze Společně pro Pardubice.

Zmíněné datum podle něj už nejde reálně stihnout. „To by se musel stát zázrak,“ dodal politik, který se také stará o územní plán města.

Sám Petr Dědek zatím nechce novou situaci detailně komentovat. „V našem státě neskutečně bují byrokracie. Co se týče rychlosti stavebního řízení, tak patříme mezi nejhorší státy planety,“ uvedl Dědek, který zatím nebude odhalovat svůj další postup.

„Nebudeme předjímat, počkáme, jak to dopadne, a pak se rozhodneme co dál,“ řekl Dědek, který původně říkal, že pokud nestihne rychlou změnu územního plánu v letošním roce, tak projekt pro něj ztrácí smysl.

Přitom většině politiků se jeho nápad na postavení nové haly pro Dynamo, tréninkových ploch, kongresového hotelu a dalších staveb líbí. Nyní však jsou v pozici, že mohou jen sledovat postup úředníků. „Za město jsme udělali, co jsme mohli. Teď už je to věc státní správy,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal.

A v kancelářích bude co dělat. Námitek proti změně, bez které Dědek nemůže stavět projekt v takovém rozsahu, jak by chtěl, dorazilo poměrně dost. Kromě té od ministerstva dopravy obdrželo město 13 stanovisek dotčených orgánů státní správy, 14 námitek vlastníků nemovitostí a investorů a jednu hromadnou námitku vlastníků nemovitostí v ulici Javorová.

Přišly také čtyři připomínky občanů města, kteří na Cihelně žijí. Na nedávném veřejném projednání zaznívaly hlavně výtky k dopravnímu řešení a úbytku zeleně v lokalitě.

„Pro nás je prioritou nový územní plán. Souhlasím, že je investice ve veřejném zájmu, určitě to může mít pozitivní vliv pro rozvoj lokality. Ale pan Dědek není jediným majitelem v území. Majitelé musí najít mezi sebou shodu. Naší prioritou je vydání nového územního plánu. Snažili jsme se o roli mediátora, aby se dva největší vlastníci mezi sebou domluvili. Účastnili jsme se jednoho jednání, dalších už ne. Zjevně se nedohodli,“ řekl primátor Jan Nadrchal z ANO v narážce na protesty, které proti hale vznesl francouzský investor Edouard Perra.

Ovšem požadavky ministerstva dopravy jsou pro Dědka mnohem hůře splnitelné než ty od Perry.