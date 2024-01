Mydlit schody Varaďovi? To nikdy! říká nový pardubický kouč Zadina

„Musím se ohradit proti jedné věci: s Vencou jsem měl dobré vztahy. Koučoval jsem s ním šest let, nikdy bych ho nepodrazil a nemydlil mu schody. Nejsem takový člověk. Že se to vyvinulo takhle, je v plné kompetenci našeho vedení. A já to respektuju,“ uvedl 51letý Zadina po páteční premiérové výhře 4:3 v prodloužení v Karlových Varech.

V neděli pak získal se svým týmem tři body v souboji s mistrovským Třincem (5:3), s nimiž si Pardubice o víkendu prohodily útočníky Davida Ciencialu a Richarda Pánika. Ale o tom až za chvíli.

Zadina má samozřejmě pravdu v tom, že kdyby majiteli Petru Dědkovi a managementu Dynama nekývl na předloženou nabídku, nikdy už by se nemusela opakovat.

„Ve čtvrtek v jednu hodinu odpoledne si mě zavolali a pověřili mě touhle funkcí. Na rozmyšlenou jsem neměl žádný čas a rozhodl se hned. Mám platnou smlouvu a jsem rád, že jsem od klubu dostal důvěru, vážím si toho. Je to top organizace v Česku a já udělám všechno, aby tým šlapal a udrželi jsme se co nejvýš,“ prohlásil Zadina.

Čárový sudí uklidňuje strkanici před pardubickou brankou.

Okolnosti a důvody Varaďova odvolání rozebírat nehodlal. Po trenérské rošádě si ale spolu volali.

„Popovídali jsme si, to bylo celé. A zda mi popřál hodně štěstí? To neříkám...,“ přiblížil Zadina, jenž chtěl přitom údajně sám skončit už na podzim. „Byly tam nějaké záležitosti nejenom se mnou, ale nechtěl bych to komentovat. Je to interní. Mohla to být chyba komunikace, ale o nic velkého nešlo,“ řekl.

Služeb Richarda Pánika, borce s 541 zápasy v NHL v zádech, který v kariéře zároveň dokázal dvakrát dobýt Calder Cup ve farmářské AHL, mohl Zadina poprvé využít už proti jeho bývalému zaměstnavateli.

„Bylo to dost narychlo, ovšem zájem Pardubic mě potěšil. Ale nebylo to moje první ‚rodeo‘ — součástí trejdu už jsem v minulosti byl, takže vím, co to obnáší. Jsem připravený za Dynamo hrát a vyhrávat,“ slíbil Pánik a dodal, že se těší na publikum v enteria areně, jež dosud zažil jen jako soupeř. Před víkendem měl slovenský forvard na kontě 14 gólů a 10 asistencí ve 36 duelech.