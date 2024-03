Nejen o překonaném rekordu. Vítězství v základní části se podceňuje, míní Sedlák

Zatímco loni hokejové Dynamo pohár pro vítěze základní části přebíralo s hořkosladkými úsměvy po prohře 2:3 po nájezdech s Litvínovem, letos už ceremoniál proběhl se vší parádou.

„Je super, že jsme zápas zvládli a nemuseli slavit po prohře. Jsem rád, že si to lidi užili, jsou tady fakt skvělí. Už teď víme, že nás poženou i v play off,“ těšil se kapitán Dynama Lukáš Sedlák.

Po utkání s Motorem bez ostychu sebral pohár do ruky a jel ho ukazovat právě fanouškům. Pověr o tom, že se na „Prezidenta“ nemá sahat, se nebojí.

„Jsem toho názoru, že když člověk něco vyhraje, tak by to měl s pokorou přijmout a náležitě oslavit. Nechceme samozřejmě dělat nějakou velkou párty, ale myslím, že si to zasloužíme,“ uvažoval Sedlák.

Jako kapitán bude podepsaný pod novým maximem 121 bodů po základní části, který posledních osm let držel Liberec (118). Dynamo zároveň vyrovnalo jeho maximum 41 výher a nastřílelo úctyhodných 203 gólů oproti 115 obdrženým. Má tak zároveň nejlepší obranu i útok.

„Jsou to skvělé výkony. Dlouhodobá fáze je složitá a vítězství se cení. V Čechách se hodně kouká jen na výhry v play off a tohle se podceňuje, ale má to svoji hodnotu,“ přemítal Sedlák.

Pardubičtí hokejisté slaví první gól do sítě Českých Budějovic.

Vítězství nad Motorem jistil dvěma góly a na dálku bojoval o korunu krále střelců s útočníky Liberce Jakubem Rychlovským a Tomášem Filippim. První jmenovaný se trefil šestadvacetkrát, Filippi se Sedlákem dali o gól méně.

„Trochu jsem na to myslel. Když jsem dal dva góly, tak jsem si říkal, jak to asi v Liberci vypadá, ale to jsou věci navíc. Výkony se ukazují jinde než jen v těch hlavních statistikách,“ říkal Sedlák.

S celým týmem teď dostane čtyři dny volna, pak se Dynamo začne chystat na vrchol aktuální sezony v podobě play off. Čtvrtfinálová série začíná v pátek 15. března v Pardubicích. Na soupeře si Východočeši musí počkat z předkola.

„Je fajn si trochu odpočinout a nechat hlavu vypnout od toho zápasového shonu. Já bych nejradši pořád hrál hokej, ale baví mě i tréninky, takže budou teď ty dva týdny v pohodě,“ smál se Sedlák.