Plzeňský „Dominátor“ Pavlát po první nule: Hašek by mě asi pochválil

Jak vám je po těle po první extraligové nule kariéry?

Pocity jsou krásné. Kor v Litvínově, na Severu, když jsem kousek odsud v Chomutově minulých sedm let působil. Pro mě to je v hlavě ještě trochu derby. Jsem rád, že jsem to zvládl já i tým. A že jsme ukončili černou sérii, která nebyla moc příjemná.

První nulu máte ve dvanáctém zápase extraligové kariéry. Dlouho jste nečekal, že?

Já se jí mohl dočkat už ve druhém utkání právě tady v Litvínově ještě v chomutovském dresu. Jenže jsem dostal gól půl minuty před koncem v naší přesilovce pět na tři, kdy na mě ujeli dva na nikoho. Takže nula mohla být dřív, ale i tak jsem obrovsky šťastný, že to vyšlo teď a mohl jsem pomoct týmu.

Tlačil jste v závěru čas?

Kdybych to měl v hlavě, gól bych dostal. Snažil jsem se na nulu nemyslet, ani jsem nevytvářel tlak na kluky. Zvládli to výborně. Každý zápas v extralize si užívám, zvlášť když jich nemám tolik. Jdu do každého na sto procent a snažím se odvádět co nejlepší práci.

Jak moc té práce bylo v Litvínově? Zapotil jste se hlavně ve třetí třetině.

To ano. První dvě třetiny nebylo moc střel, ale šance domácích ano. Musel jsem se v bráně udržovat, abych neprochladl a nepropadla mi tam vzdálená střela.

Jak fungujete s brankářským kolegou Frodlem, dalším Dominikem?

Vůbec si nemůžu stěžovat, on je výborný parťák. Já na parťáky měl vždycky štěstí, musím to zaklepat. Dominik potvrzuje, že je výborný kluk a hlavně brankář.

Po zápase vás objal, co vám říkal?

Já ho slyšel hlavně celý zápas, jak mě podporuje, jak burcuje kluky na konci, ať to udrží pro mě. Jsem obrovsky šťastný, že ho mám vedle sebe. Můžu se od něj něco naučit.

Co by na váš výkon řekl legendární Hašek, po němž vám dali rodiče jméno?

Nevím. Asi by mě pochválil, když je tam ta nula.

Jaké je chytat v Plzni? Na rozdíl od Chomutova je tým naučený vyhrávat.

Ano, tady je vítězná mentalita. Jsem obrovsky rád za to, že můžu v Plzni být.

Ale v poslední době vám to skřípalo, pětkrát v řadě jste prohráli. Proč?

My se snažíme každý zápas vyhrávat. Ale teď to byla nějaká shoda okolností, nepřálo nám tolik štěstí, nedávali jsme moc gólů. Naštěstí jsme smůlu prolomili a doufám, že zase najedeme na vítěznou vlnu.