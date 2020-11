Plzeňský novic v bráně Pavlát: gól se sirénou a rybička

„Trefil se pěkně ke vzdálenější tyči. Čekal jsem, že bude střílet k té bližší,“ přiznal plzeňský brankář Dominik Pavlát. „Takovou střelu bych si ale měl pohlídat, navíc vteřinu před koncem. Je to škoda. De facto to rozhodlo zápas.“

Pavlát přitom čekal, že Jašek vystřelí, když si asi deset vteřin před sirénou přebíral puk.

„Po Michalově (Kovařčíkově) přihrávce jsem jel do brejku,“ popsal akci Lukáš Jašek. „Viděl jsem, že bek trochu zaspal, ale vůbec jsem nevěděl, že už je tak málo vteřin do konce. Podíval jsem se, jestli někde není nějaký spoluhráč, a pak jsme vystřelil. Gólman v tu chvíli stál docela špatně.“

O tom, že gól platí, měl jasno. „Nikdy sice nevíte, ale sirénu jsem slyšel, až když to tam spadlo. Naštěstí.“

Pro gólmana Pavláta bylo utkání prvním extraligovým za Plzeň po té, co přišel před sezonou z Chomutova.

Připsal si 35 zásahů.

Jeden i v závěru utkání, když se už rozjel ke střídačce, aby jeho tým zkusil vyrovnat při power play. V tu chvíli však poslal puk na prázdnou branku domácí Hrehorčák...

„Už jsem mířil z ledu, ale když jsem to viděl, valil jsem zpátky a skočil tam rybičku. Ještě že jsem to chytil a nikde mi to neprojelo,“ řekl Pavlát.

Přesto hosté při hře bez brankáře třetí gól dostali 22 vteřin před koncem od Doudery.

„Byli jsme celkem překvapeni, že za ně chytal nový kluk. Nevěděli jsme, jak mu to půjde, ale popasoval se s tím. Vedl si velice dobře,“ ocenil protivníka třinecký Lukáš Jašek.

A spokojený s Pavlátovým výkonem byl i plzeňský trenér Jiří Hanzlík. „Musím ho pochválit. Měl to těžké,“ řekl kouč. „Projevily se ale individuální kvality třineckých hráčů, My jsme v některých pasážích hráli s velkým respektem, což na led nepatří.“

Jaké pro Pavláta bylo chytat poprvé v lize za nový klub a rovnou na ledě neporažených Ocelářů?

„Věděl jsem, že na mě půjde hodně střel a byl jsem rád, že nemám jenom patnáct zásahů. Ta premiéra se mi vydařila daleko více než v Chomutově, i když jsme bez bodu,“ připomněl.

Poprvé v extralize nastoupil v prosinci 2017, přičemž Chomutov porazil Plzeň 7:6 v prodloužení. Leč Dominik Pavlát po čtvrtém gólu ve své síti za stavu 2:4 střídal.