Brankář Pavlát podržel Plzeň. Trefovalo mě to, nedostatky tam byly, říká

„Trefovalo mě to, asi jsem všechny akce vybruslil dobře. Nevěděl jsem ani, kdo proti mě jede, v té rychlosti vnímáte jen pravák - levák. Povedlo se, ale i ode mě tam byly v zápase nějaké nedostatky,“ líčil dvacetiletý gólman Pavlát po čtvrtfinále poháru, které skončilo výsledkem 2:2.

Jaké? Vyčítáte si inkasované dva góly v první části?

To asi ne. Byly takové nešťastné. Nejprve teč od spoluhráče, pak tam zůstal sám hráč před brankou. Spíš tam byly situace, kdy mi zbytečně vypadávaly puky.

Jinak jste ale předvedl výborný výkon, vnímáte to stejně?

Pro gólmana je vždycky lepší, když má hodně práce, než když jen čekáte a pak přijde přečíslení. Nevyšla nám první třetina, trenér musel přijít do kabiny. Ve druhé jsem měl méně práce, pak jsem se do toho zase dostal. Pár zásahů se mi povedlo, to zvýší sebevědomí.

Co se dělo v šatně po první části a stavu 0:2?

Když se takhle něco nepovede, zvýšit hlas se musí. A musí se něco změnit. Myslím, že jsme pak začali hrát daleko lépe a díky tomu se nám nakonec povedlo i vyrovnat. Byla to jen jedna třetina, pak jsme se zvedli. Máme dost zkušených hráčů, aby se to povedlo.

Hned ve středu hrajete odvetu v Litvínově. K tomu máte pořád tvrdý tréninkový dril?

Pořád trénujeme naplno, je to stále tvrdé. Ale ne v den zápasu. To je jen rozbruslení, klasický režim.

Věříte, že budete znovu chytat?

Měli jsme už před zápasem nějaký plán s trenérem gólmanů. Jaký? To teď nebudu prozrazovat.