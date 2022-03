ONLINE: Sparta a Budějovice vedou, Litvínov srovnává proti Olomouci

Jeden tým už dnešním zápasem své působení v základní části uzavře, má totiž odehráno o utkání víc. Pokud chce Plzeň zůstat ve čtyřce a zajistit si přímý postup do čtvrtfinále, potřebuje zvítězit a doufat v příhodné výsledky v posledním kole.

O nejvíc jde v neděli předposlednímu Kladnu. Na dvanácté Karlovy Vary ztrácí aktuálně čtyři body, stále tak může pomýšlet na jistotu udržení se v nejvyšší soutěži. Pokud nepřiveze body z Brna, bude muset hájit svou extraligovou příslušnost v baráži.

Jasno je na prvním místě, Hradec Králové si prvenství v základní části zajistil už v pátek. Spartu by tříbodové vítězství nad sestupujícím Zlínem poslal do čtvrtfinále, Pardubice by zase proti druhému Třinci rády zlomily nelichotivou sérii sedmi porážek v řadě.

Jistotu účasti v předkole ještě nemá Litvínov, který vyzve Olomouc. Na elitní čtveřici stále mohou pomýšlet České Budějovice a Liberec. Volno má tentokrát Mladá Boleslav.