Soupeř byl v zakončení lepší, uznal liberecký Najman po prohře s Kometou

Sen hokejistů Liberce o postupu do čtyřky se zvolna rozplývá. Ve pátečním nerváku doma podlehli Kometě Brno 2:3, do konce základní části už zbývají jen dvě kola a na kýžené čtvrté místo zajišťující přímý postup do play off Liberečtí aktuálně ztrácejí už pět bodů.