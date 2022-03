Litvínov si zavařil, přímou bitvu o play off uvidí aréna v Chomutově

Verva zůstala dvanáctá, což je místo zajišťující vstupenku do vyřazovací fáze, jenže třinácté Karlovy Vary se díky výhře v Plzni 3:1 dotáhly na pouhý bod! A protože v závěrečném kole hrají spolu, je velkolepý finiš nachystaný.

„Každý má rád zápasy, kdy jde o všechno, hlavně když se vyhrají. Ale radši bychom měli postup už po neděli jasný, škoda,“ litoval Hübl. „Je to poslední zápas o play off, každý tam musí nechat všechno. Doufám, že postoupíme my.“

Litvínov má s Energií lepší vzájemnou bilanci, vyhrál všechny tři zápasy - 4:3, 3:2 a 4:3 v prodloužení. Tudíž jakákoli výhra nebo i prohra v prodloužení ho posunou mezi lovce extraligového titulu. Karlovy Vary musí vyhrát za tři body, aby pronikly do předkola.

Energie navíc ztratila výhodu domácího prostředí, neboť z její KV Arény se stalo Asistenční centrum pomoci Ukrajině. Azyl najde v Chomutově, buly je v úterý v 17.20 a bitvu odvysílá ČT sport. Na utkání platí permanentky i vstupenky zakoupené v předprodeji, a kdo se do Chomutova nedostane, tomu klub vrátí peníze.

Původně měla chomutovská Rocknet Aréna hostit zápas Kladna se Spartou, jenže ten je přesunutý do pražské O 2 areny, aby se vytěžilo co nejvíc ze vstupného na podporu válkou zmítané Ukrajiny.

„Na to bych nekoukal, kde se hraje,“ mávl rukou Hübl, zklamaný z nevyužitého mečbolu: „Pár zápasů jsme předtím vyhráli a vypadalo to, že jsme se dali do kupy. O to víc to štve. Tedy Hradec Králové byl v pátek jasně lepší, ale ani teď s Olomoucí jsme na to nenavázali.“

Extraligového multirekordmana Hübla ani netěšila jubilejní 500. nahrávka v nejvyšší soutěži. „Nemám z ní radost,“ pronesl smutně.

Proti Olomouci neuhrál Litvínov v této sezoně ani jeden bod. „Netuším, čím to je. Kdybychom to věděli, řekneme si to před zápasem a aspoň jednou ji porazíme. Jestli mají větší důraz, lepší koncovku nebo chtějí víc než my, těžko říct. Každopádně mají urputný tým a šli si za tím,“ viděl litvínovský veterán.

Jeho celek dvakrát vyrovnával, ale pak ve vlastní přesilovce nechal ujet hvězdného Krejčího po křídle. V oslabení se nemýlil. „V koncovce byli lepší.“

I proto čeká Vervu horké úterý.