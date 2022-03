ONLINE: Základní část finišuje. Karlovy Vary hrají s Litvínovem o předkolo

Už v pátek slavil triumf v základní části Hradec Králové, ten však může ještě hrát v posledním kole důležitou roli. Hraje totiž s Českými Budějovicemi, kterým jde o přímý postup do čtvrtfinále.

Velký zápas čeká Kladno, které sice už baráži uniknout nemůže, ale utkáním v O 2 areně pomůže výtěžkem ze vstupného válkou zmítané Ukrajině.

Derniéra čeká Zlín, po dlouhých dvaačtyřiceti letech se Berani s extraligou rozloučí. Třinec uzavře první část soutěže na druhém místě, Sparta skončí třetí.

Jenže „uprostřed“ jde ještě o hodně. K vidění navíc jsou i tři přímé souboje, které můžou mít na finální podobu tabulky zásadní vliv. A do hry mohou vstoupit i vzájemné zápasy.

Karlovy Vary hrají v Chomutově s Litvínovem o poslední vstupenku do předkola play off, České Budějovice pak na dálku zápolí s Pardubicemi o pozici v elitní čtyřce. Liberec může pomýšlet na sedmé místo, pokud porazí Vítkovice, a Kometa by z osmé příčky ráda sesadila Olomouc.

Volno má Plzeň, která jako jediná už odehrála kompletní extraligový program. Nyní vyčkává na svého soupeře pro předkolo.