Litvínov udržel jedničku Godlu. Slovenský brankář prodloužil o dvě sezony

„Udržet Denise bylo pro nás klíčové. V letošní sezóně opět předvádí výborné výkony a je základním stavebním kamenem našeho týmu,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Rodák z Kežmaroku působí v Litvínově od sezony 2020/21. Za Vervu odchytal již 90 zápasů s úspěšností zásahů 90,78 %, z toho sedmkrát udržel čisté konto. Pomohl ke 43 vítězstvím.

„Jsem rád, že jsme se s vedením klubu dohodli. Bylo to mou prioritou, cítím se v Litvínově dobře. Mám hodně známých a v kabině spolu dobře vycházíme. Se Zdeňkem Orctem,“ jmenoval Godla trenéra brankářů, „jsme si sedli a hodně mě toho naučil po hokejové i životní stránce. Jsem rád, že budu moci pokračovat v Litvínově a dále se zlepšovat.“

I útočník Zdráhal si protáhne angažmá o dvě sezony. Tedy pokud ho do konce května nezláká angažmá v cizině. „Patrik se během dvou let vypracoval na pozici rozdílového hráče, má obrovský potenciál a může se ještě zlepšovat. V nové smlouvě má klauzuli, že do konce května může využít možnosti odchodu do zahraničí,“ uvedl Hynek.

Letos Zdráhal nasázel už 20 gólů, to je jeho kariérní maximum: „Před dvěma lety jsem přišel do Litvínova, protože jsem tady chtěl nějakým způsobem restartovat svou kariéru. Myslím si, že se mi to povedlo.“

Další dva roky by měl na úpatí Krušných hor působit i zadák Demel, který se podle Hynka stal jedním z klíčových beků chemiků. „Věřím, že když zapracuji na některých detailech, tak se moje výkonnost dostane zase o kus dále,“ řekl obránce.