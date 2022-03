Poslední kolo extraligy: budějovické hájení čtyřky, přímá bitva o předkolo

Už v pátek slavil triumf v základní části Hradec Králové, ten však může ještě hrát v posledním kole důležitou roli. Velký zápas čeká Kladno, které sice už baráži uniknout nemůže, ale utkáním v O 2 areně pomůže výtěžkem ze vstupného válkou zmítané Ukrajině.

Derniéra čeká Zlín, po dlouhých dvaačtyřiceti letech se Berani s extraligou rozloučí. Třinec uzavře první část soutěže na druhém místě, Sparta skončí třetí.

Jenže „uprostřed“ jde ještě o hodně. K vidění navíc budou i tři přímé souboje, které můžou mít na finální podobu tabulky zásadní vliv. A do hry mohou vstoupit i vzájemné zápasy.

Bitva o přímý postup: Motor, nebo Dynamo?

Zdá se, že nejsilnější finiš z týmů bojujících o elitní čtyřku budou mít České Budějovice. Na rozdíl od svých největších konkurentů si velkým obratem v závěrečné třetině nedělního duelu s Libercem zajistily vítězství, které může být klíčové.

Horší než pátí už Jihočeši skončit nemůžou. Plzeň, která nasbírala o bod méně, má totiž dohráno, jako jediný tým odehrála všech 56 zápasů základní části. Čeká ji tak předkolo.

Osamělým celkem, který ještě může Motor přeskočit, jsou tak Pardubice. Ty však momentálně prochází ohromnou krizí. V posledním kole sice získaly bod proti Třinci, to je však pro jeden z nejambicióznějších týmů soutěže celkově málo.

Dynamo nezvítězilo už měsíc, prohrálo devětkrát v řadě a ztratilo svou výhodnou pozici. Nikdo v extralize nemá horší formu.

Situace je tedy následující: Pardubice ztrácí na České Budějovice před závěrečným kolem dva body. Jenže Dynamu by ani v případě prohry Jihočechů nestačilo vítězství v prodloužení či na nájezdy. Ve vzájemných zápasech v sezoně nasbíraly oba celky po šesti bodech, Motor má ovšem díky dvěma vysokým výhrám výrazně lepší skóre.

Pardubičtí tak nutně potřebují porazit v základní hrací době Zlín, kterému už o nic nejde, a doufat, že budějovičtí hokejisté nezískají proti vedoucímu Hradci Králové ani bod.

Bitva o předkolo: Litvínov, nebo Karlovy Vary?

Zatímco jeden bude moci nadále snít o extraligovém titulu, druhého čeká od ostrých zápasů zhruba půlroční pauza. Je symbolické, že boj o dvanácté místo, tedy poslední zaručující předkolo, proběhne tváří v tvář.

Karlovy Vary momentálně zaostávají za Litvínovem o jediný bod, triumf v prodloužení nebo na nájezdy by však pro ně byl málo. Všechny tři dosavadní vzájemné duely v ročníku totiž prohrály, v případě bodové shody tak skončí pod Vervou.

Další jistou potíží pro Západočechy je ztráta domácího prostředí. Karlovarská KV Aréna nyní slouží jako Asistenční centrum pomoci Ukrajině, a tak se utkání odehraje v Chomutově. Rocknet Arénu využívalo pro své domácí zápasy v základní části Kladno.

„Je to poslední zápas o play off, každý tam musí nechat všechno. Doufám, že postoupíme my. Ale na to, kde se hraje, bych nekoukal,“ říká litvínovský veterán Viktor Hübl.

V předchozí sezoně mimochodem zaznamenaly tyto celky také velice podobné výsledky. Energii patřilo po dlouhodobé soutěži desáté místo, Litvínov skončil o příčku pod ní se ztrátou jednoho bodu.

O co ještě může jít?

Napřímo budou probíhat ještě dvě bitvy, ačkoliv už o cosi méně podstatného. Jasno totiž ještě není o obsazení devátého místa. Aktuálně jej okupuje Olomouc, z něj se ji ale pokusí sesadit Brno, které je jen o bod zpátky. Oba sokové hrají v posledním kole proti sobě.

„Jedeme hrát extraligový zápas, takže ho bereme vážně. O sestavě se ještě rozhodneme. Někteří hráči byli docela dost dobití. Uvidíme, jestli budou všichni schopni nastoupit. Řešit to budeme den po dni,“ poznamenal brněnský kouč Jiří Kalous.

Pokud by průběžně jedenáctá Mladá Boleslav porazila za tři body Třinec a Kometa vyhrála v prodloužení či v rozstřelu, skončí tři týmy na shodném zisku a rozhodovat o umístění na deváté až jedenácté příčce by musela minitabulka.

O sedmou pozici si zahrají Vítkovice s Libercem. V případě výhry za dva či tři body skončí Bílí Tygři před Moravany. Ostravský celek může atakovat i šesté místo - když zvítězí v základní hrací době a Pardubice nezískají ani bod.