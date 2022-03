Kometu čeká boj o deváté místo, napřímo si to rozdá s Olomoucí

Přes veškeré klopýtání z posledních týdnů mohou Brňané do předkola, které začíná už v pátek, přece jen vstoupit v dobrém rozpoložení. Soupeře se dozvědí až zítra večer; jedinou jistotou je, že začnou venku.

„Poslední zápasy už by určitě měly být přípravou na play off. Naše hra by měla gradovat a od zápasu k zápasu se chceme odrážet a naše výkony stupňovat,“ řekl po premiérovém čistém kontu v brněnském dresu brankář Matej Tomek. „Byl jsem blízko v prvním domácím zápase sezony, tehdy to nevyšlo. Tak jsem si řekl: proč by to nemohlo vyjít v tom posledním před našimi fanoušky?“ nadhodil slovenský olympionik.

Před nejvyšší návštěvou sezony (6 932 diváků) se Kometa nedopustila takových kolapsů, jakými se v únoru prezentovala v duelech s Olomoucí nebo s Litvínovem. Kladno, jemuž ještě šlo o útěk z barážové příčky, porazila s jistotou.

„Minule jsme udělali chyby, které nás ale mohly posunout trochu dál ve vnímání závěrů zápasů a třetin. Dnes jsme se jich vyvarovali,“ hodnotil Jiří Kalous, trenér Komety.

Pořád mu chybí velká část obránců ze základní sestavy, i tady má ale pozitivní signály: dnes by se do tréninku měli znovu zapojit Vladimír Roth a Tomáš Bartejs. Také u útočníka Michala Krištofa se čeká návrat do sestavy. „Musel z rodinných důvodů na Slovensko, už před zápasem byl zpátky,“ komentoval situaci Kalous. „Pomalinku se nám sestava začíná zase plnit. Do play off doufáme, že bychom mohli zasáhnout kompletní,“ uvedl.

Očekává i uzdravení brankáře Marka Čiliaka, který by do play off měl vytvořit dvojici s Tomkem. Jakub Sedláček je zraněný a Lukáš Klimeš je v Přerově, takže z lavičky musel včera Tomkovi krýt záda mladík Michael Schnattinger.

Oproti předchozím zápasům, kdy Kometa dobře začala a postupně její hra slábla, s Kladnem měl brněnský výkon vzestupnou tendenci. „První třetina z naší strany nebyla dobrá. Možná to bylo způsobené i množstvím zápasů, které jsme teď odehráli. Od druhé třetiny jsme hru vyrovnali a skvěle nás podržel Matej Tomek. Výsledek jsme udrželi, tak jako v pátek v Liberci, za to jsme rádi,“ vyzdvihl Kalous.

O tom, jak pojmou zítřejší zápas posledního kola v Olomouci, se brněnští trenéři ještě poradí. Ani posun na lepší umístění, na něž Kometa dosáhne v případě jakékoli výhry, jí totiž nic zásadního nevyřeší.

„Jedeme hrát extraligový zápas, takže ho bereme vážně. O sestavě se ještě rozhodneme. Někteří hráči byli docela dost dobití. Uvidíme, jestli budou všichni schopni nastoupit. Řešit to budeme den po dni,“ poznamenal kouč Komety.