40 dnů čekání na baráž? Chce to dovolenou, jinak se pozabíjíme, tuší Hlava

Zklamané kladenské Rytíře čeká zřejmě dovolená, jejich trenéry chystání tréninků a snaha sehnat nějaké soupeře na přípravné zápasy. Vypadnout před rozhodující fází z tempa na 40 dnů? S tímhle se pracovat dá jen těžko.

„Ta pauza je šílená. Bude hrozně těžké se udržovat v kondici a v zápasovém rytmu. Je to fakt hrozně dlouhé. Ještě nás čeká plná O 2 arena, kde si to budeme chtít užít a pro lidi a naše sebevědomí vyhrát, a pak si s tím musíme něco počít,“ uvědomoval si po porážce v Brně kladenský útočník Nicolas Hlava.

Myslí si, že vypadnout z hokejového kolotoče na dovolenou bude nezbytně nutné. „Kdybychom měli být furt zavření na zimáku, tak se tam po týdnu pozabíjíme a bylo by to na psychiku hrozně náročné. Bude potřeba přijít na jiné myšlenky a pak se připravovat na baráž. Nějaký wellness nebo hory teď budou potřeba,“ uvedl Hlava.

O šanci na útěk před baráží přišlo Kladno v 59. kole především vlastní prohrou v Brně, ale protože v souběžně hraném zápase Karlovy Vary dokázaly vyhrát v Plzni, nebyla by mu ani výhra z Komety nic platná. Lépe než na 14. příčce už by skončit nemohlo.

Zapomenout na bodový lup z Komety hosté mohli po dvou dvacetiminutovkách, kdy domácí vedli 2:0. „Rozhodla asi první třetina, kde jsme měli několik vyložených šancí. Ty jsme nevyužili. Pak se Kometa dostala do vedení, zatáhla se a my už jsme takové příležitosti neměli. Jen několik závarů, z nichž jsme puk do sítě nedostali,“ povzdechl si trenér poražených David Čermák.

Nedá se říct, že je pád Rytířů do baráže přímo šokem. Celou sezonu si o ni koledovali, jednu dobu hrozil i přímý sestup.

„Sezona běžela v nějakých vlnách. Báli jsme se toho, abychom nešli dolů přímo, pak jsme se dotáhli na Litvínov nad námi, chtěli jsme se vyhnout baráži, ale kdyby nám někdo řekl začátkem ledna, kdy jsme doma prohráli se Zlínem, tak bychom i baráž brali. Hráli jsme celou sezonu venku. Pokud se udržíme, bude to úspěšná sezona,“ pokrčil rameny trenér David Čermák.

Se svým štábem bude mít dost času na sledování play off v Chance lize, odkud vzejde soupeř pro Kladno do baráže.

„Mezi extraligou a první ligou je opravdu velký rozdíl, ale budou tam i věci pro a proti. Oni (tým z první ligy) budou v zápasovém tempu, my nebudeme. Naproti tomu my budeme odpočatí, oni můžou mít zraněné. Uvidíme, kdo na nás vyjde, a my se musíme připravit takovým způsobem, abychom mu nedali čuchnout,“ předpověděl Hlava.

Přestože mají teď Rytíři plnou hlavu jistoty baráže, na úterní mač do Prahy se těší. Kladno bude doma ve zřejmě napěchované O 2 areně proti Spartě. „Vypadalo by to jinak, kdyby ještě o něco šlo, ale jestli se udělala tak velká akce, která má někomu pomoct, a přijdou lidi, tak si tam nechceme udělat ostudu. Pojedeme tam s tím, že chceme vyhrát,“ pousmál se Hlava.

Ve ztrátě domácího prostředí Kladno nemusí už vidět žádnou tragédii, výsledek už o ničem nerozhodne. Ale možná by Rytíři brali cestu do Prahy místo „domů“ do Chomutova pozitivně i v případě, že by jim stále šlo o udržení bez baráže.