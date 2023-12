Jágr hrál po osmi měsících. Puk mu pořád neseberete, smál se Sedlák

51 let. Věk, ve kterém i ti nejlepší hokejisté na svoje věhlasné kariéry už pěkných pár let jen vzpomínají. Pokud se ovšem nejmenují Jaromír Jágr. Legendární útočník znovu našel chuť vrátit se do přípravy a téměř na den přesně po osmi měsících naskočil na extraligový led.

V Pardubicích sice jeho Rytíři prohráli 3:4, Jágr byl ale tradičně velmi cítit. A bral bod za asistenci. „Ten puk mu prostě pořád neseberete,“ smekl s úsměvem kapitán soupeře, pardubický Lukáš Sedlák.

„Je neuvěřitelné, že má pořád motivaci hrát. Je to určitě dobře pro celou kabinu Kladna, pro nás, co proti němu hrajeme i pro celý český hokej. Nejlepší hráč historie,“ dodal.

Řekli byste, že Jágr si to po takové době půjde jen tak zkusit. Odehrát pár střídání a občas nějakou přesilovku, v součtu jen drobné. Akorát, že vůbec. Na ledě strávil 13 minut a 44 vteřin. A rozhodně nebyl do počtu.

„V jedenapadesáti takhle naskočit do rozjetého autobusu, pořád držet puk, vytvářet ostatním šance, na konci zápasu vyhrát souboj jeden na jednoho... Je výborný,“ říkal po zápase jeho trenér i podřízený Otakar Vejvoda.

Kladenský útočník Jaromír Jágr se v 51 letech, deseti měsících a pěti dnech vrátil zpět na led.

Z jedné Jágrovy akce těžil ve 25. minutě Jakub Strnad. Nestárnoucí osmašedesátka vystřelila z pravého křídla, puk se odrazil od betonu brankáře Milana Kloučka a Strnad jej usměrnil do sítě. Bod pro Jágra, který dál píše historii.

„Před zápasem jsem se sám ptal, kdy hrál naposledy. Pořád je platný, dělá prostor ostatním a je fakt těžké proti němu hrát,“ uvažoval Sedlák.

Ve dvou momentech Jágr v Pardubicích spokojený nebyl. Poprvé, když byl v 18. minutě poměrně přísně vyloučen za sekeru na Jana Košťálka a podruhé na konci zápasu. Kladno dokázalo na ledě lídra ve druhé třetině srovnat z 0:3 na 3:3, přesto odešlo s prázdnou poté, co inkasovalo rozhodující gól v oslabení. Po zápase Jágr vyšel z kabiny jako poslední, rozdal pár podpisů a bez pozornosti médií zmizel.