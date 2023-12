Trenéři o trestech za napadení rozhodčích: Snad trend skončí, není to úmysl

„Věřili jsme, že i v deseti to kluci v útoku zvládnou. A předvedli výborný výkon. Vynutily si to okolnosti,“ povídal Petr Kořínek, trenér Škody, po středečním vítězství 3:2 po samostatných nájezdech.

Z ofenzivních hráčů mu scházel Tomáš Mertl, potrestaný čtyřzápasovou stopkou za strčení do rozhodčího, a lehce zraněný Adrián Holešinský. Jako desátý útočník naskočil Kryštof Hrabík a občas dal odpočinout svým parťákům.

„Byla reprezentační pauza, teď dva zápasy, pak vánoční přestávka, zase jen dva zápasy,“ vysvětloval Kořínek. „Zároveň toho teď hodně hraje naše juniorka, která bojuje ve spodní skupině. Nechtěli jsme do ní sahat, i když někteří kluci už za nás nastoupili. Řekli jsme si, že to odehrajeme na deset útočníků a kluci budou v tempu.“

Byli a zvládli velkou porci času na ledě. Třeba asistent kapitána Jakub Lev nasčítal ve hře bez čtyř sekund 27 minut, byť tedy s prodloužením. „Dvě třetiny jsme určovali tempo zápasu,“ mínil dvougólový střelec Ondřej Matýs, který rozhodl závěrečný rozstřel.

Ani k němu nemuselo dojít. Jinak výtečný brankář Dominik Pavlát v úplném závěru třetí třetiny fauloval vysokou holí, rozhodčí čas vrátili ze sedmi sekund na čtrnáct a domácí Ondřej Kaše vyrovnal v čase 59:52.

„Já trefil Nika Hlavu do hlavy, hned jsem se mu omlouval. Hokejka mi po zákroku zůstala nahoře, on do ní najel,“ líčil reprezentant Pavlát, který se musel ohánět celý zápas. „V první třetině na mě šlo okolo dvaceti střel. Říkal jsem si, že mám tolik zásahů jako před pár dny proti Švédsku za celé utkání. Úsměvné. Aspoň jsem se krásně dostal do hry. Nároďák mě nabudil, z těch zkušeností v extralize těžím.“

Plzeňský brankář Dominik Pavlát (39) slaví s věrnými fanoušky výhru v Litvínově.

Pavláta domácí sice ostřelovali, ale paradoxně ho Ondřej Kaše dvakrát překonal, aniž by zrovna pálil. „První gól jsme si dali vlastní, Indrákovi jsem to nevyčítal. Blbá shoda náhod,“ zmínil brankář Plzně sraženou Kašeho přihrávku. Stejný hráč při power play šest na čtyři srovnal odrazem puku od brusle. „Vystřelili do chumlu a blbě se to odrazilo.“

Sám Kaše se kabonil: „Já měl další tři tutovky, co jsem měl dát, občas padají ale i ošklivé góly. Musíme jich dávat víc, dva jsou málo na to, kolik šancí jsme si vypracovali. Bohužel nám to tam teď nepadá, jak bychom si představovali.“

Litvínov nepředvedl špatný výkon, jenže prohrál už šestý z posledních sedmi zápasů. „Už jsou asi pryč časy, kdy po polovině sezony narostla křídla technickým mužstvům. Druhou sezonu to nevnímám, zápasy jsou možná ještě vyrovnanější než na začátku sezony. Pro nás je bod velmi cenný, jsme rádi, že jsme ho z těžkého zápasu vykutali. V defenzivní činnosti jsme nebyli dobří, soupeř byl silnější,“ uznal litvínovský trenér Karel Mlejnek. „A nebudu se vyjadřovat k tomu, s čím jsem nebyl spokojený celé utkání.“

Narážel tím na rozhodčí. A naráželi do nich zase i hráči. Jeden plzeňský při hře, domácí Baránek zase při přerušení do sudího nechtěně žďuchnul. Trenéři se po zápase vyjadřovali k současným trestům za napadení rozhodčích. Již zmiňovaný Mertl pyká čtyři kola, Ondře Kaše se vrátil po dvouzápasové stopce.

„Přijde mi, že se to přehání. U hráčů, kteří dostali dva zápasy a procenta z platu, to kolikrát bylo nezaviněné. U našeho Mertla nějaký dotyk byl,“ tvrdil Kořínek. „Myslím, že kluci mají úctu k rozhodčím. Zápasy jsou vyhrocené, ale nikdo nechce srážet rozhodčí nebo do nich strkat, to je často shoda náhod. Doufám, že to nebude pokračovat v tomto trendu, že budeme každé kolo řešit, jestli se někdo dotkl, nebo nedotkl rozhodčího.“

Mlejnek to cítí podobně. „Neexistuje hráč, který by chtěl úmyslně vyautovat rozhodčího. Na konci srpna na semináři hlavních trenérů s rozhodčími bylo jasně řečeno, že se budou věnovat svému pohybu na ledě. Tečka.“