Kaše o trestu: Nezaviněný střet se sudím je napadení? Škodí to mému jménu

Výňatek z pravidel ledního hokeje Pravidlo 40, fyzické napadání rozhodčích 40.1. Osobní trest do konce utkání

Hráči, který proti rozhodčímu úmyslně používá jakýmkoliv způsobem fyzickou sílu tak, že by toto počínání mohlo rozhodčímu způsobit zranění, nebo s úmyslem dostat se z jeho držení během šarvátky či bezprostředně po ní nebo rozhodčího fyzicky ohrožuje, bude uložen osobní trest do konce utkání. 40.2. Dodatečné disciplinární řízení – zastavení činnosti – kategorie I

Do této kategorie spadá hráč, který rozhodčího úmyslně udeří, čímž mu může způsobit zranění, nebo který proti rozhodčímu úmyslně používá jakýmkoliv způsobem fyzickou sílu s úmyslem ho zranit nebo který se jakýmkoliv jiným způsobem pokusí rozhodčího zranit. Pro účely tohoto pravidla se pojmem „může způsobit zranění“ rozumí použití jakékoliv fyzické síly, u které hráč předpokládal nebo mohl přiměřeně předpokládat, že jí může způsobit zranění. 40.3. Dodatečné disciplinární řízení – zastavení činnosti – kategorie II

Do této kategorie spadá hráč, který proti rozhodčímu úmyslně používá jakýmkoliv způsobem (kromě počínání popsaného v kategorii I) fyzickou sílu bez úmyslu ho zranit nebo který na rozhodčího plivne.