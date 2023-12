Jsme bezzubí ve všech situacích, štve litvínovského kouče Mlejnka

„Teď jsme ve fázi, že jsme bezzubí ve všech herních situacích, na tom potřebujeme pracovat,“ uvedl Mlejnek po páteční porážce v Kladně 0:3. Předtím Verva ztroskotala 1:3 na Spartě a 0:1 v Českých Budějovicích, potom ve Vítkovicích 2:6, kde čtyřikrát inkasovala v oslabení.

Tři nastřílené góly ve čtyřech zápasech je zoufale málo na tým, který ohromil útočným hokejem. „Drhne nám koncovka, detaily, v nichž jsme nedůslední,“ pojmenoval bolístky Nicolas Hlava, člen hvězdného útoku s bratry Kašovými. I sám sebe sepsul: „Já mám několikátý zápas po sobě tutovky, ale góly nedávám. Snažím se lézt do brány, asi musím ještě víc. Od naší lajny se očekávají.“

Díky šňůře jedenácti výher, rekordní v klubové historii, se Litvínov drží stále v tabulce nahoře, je čtvrtý. Jenže v pořadí posledních patnácti kol figuruje se ziskem 16 bodů až na dvanácté příčce.

„Je potřeba zlepšit úplně všechno. Není to o tom, abychom ukazovali jeden na druhého, ty musíš, ty bys měl. Každý musíme začít u sebe, zamyslet se, co udělat víc,“ apeloval Hlava. „Když se nám dařilo, souboje jsme vyhrávali, puky vypadávaly v brankovišti na naši stranu, teď to není. Tvrdou prací se musíme dostat zpátky.“

V úvodu sezony Litvínov nastupoval častěji doma, teď zase venku. Zatímco v domácí tabulce vládne, ve venkovní je třetí od konce. „Nemůžeme se vymlouvat na los,“ odmítl Hlava. „Jestli chceme být úspěšní, musíme vyhrávat doma i venku.“

Ani dlouhodobá zranění kapitána Sukeľa a klíčového beka Jakse nebere Litvínov jako alibi. „My trenéři jsme u týmu od toho, abychom připravili hráče, kteří jsou momentálně k dispozici,“ podotkl Mlejnek.

Útočník Jindřich Abdul na klubovém webu konstatoval: „Udržet tempo z první čtvrtiny bylo neudržitelné. Sezona se vyvíjí v sinusoidách, bohužel teď jsme úplně dole. Horší to být nemůže, takže se musíme odrazit a zase sbírat body.“ Třeba už v pátek doma s Olomoucí.