Marcinko se poprvé vrátil do Třince. Gól je pro mě slabá náplast, smutnil

Fandové skandovali jeho jméno. Od prezidenta třineckých Ocelářů Jána Modera dostal památeční hodinky.

Jenže s návratem do třinecké Werk Arény spokojený být nemohl. Kometa ve 26. kole extraligy prohrála v Třinci 1:2.

„Když se člověk vrátí na místo, kde působil, je to vždy speciální, ale snažil jsem se soustředit na to, abychom v tomto zápase uspěli, což se nám nepodařilo,“ povzdechl si Marcinko.

Hned ale dodal, že pocty od šéfů klubu a skandování fandů si velice váží.

„Možná teď neumím najít ta nejlepší slova, ale velký vděk patří všem, kteří skandovali. I vedení,“ prohlásil útočník, který strávil v Třinci předešlých šest sezon a pomohl mu ke čtyřem titulům.

Při ceremoniálu před utkáním, kdy jste přebíral hodinky, jste se zdál být hodně soustředěný už na samotné střetnutí. Bylo to tak?

Takové věci se vám nestávají často, ale už jsem se snažil koncentrovat na zápas. Ale když vám na kostce pustí minutové video, tak to sledujete. Jenže jsme přijeli vyhrát zápas, to bylo hlavní. Ty věci okolo k tomu patří a musím je nějak zpracovat.

Takže vás nepotěšil ani gól, který jste dal sedm vteřin před koncem, a připravil jím brankáře Marka Mazance o první nulu v sezoně?

Nejvíce mě na tom štve, že už nám zbývalo jen těch necelých sedm sekund. Asi i on (Mazanec) je trochu nespokojený, přestože vyhrál. Pro mě je to ale slabá náplast – s gólem nebo bez... Odcházíme bez bodu.

Dokázal jste se z té branky radovat?

Ale ano, je to sport a teď jsem na jiném místě. Nejsem až tak chladný, že bych nevnímal, kde se nacházím. Znám tady asi devadesát procent kluků, vedení, lidi na stadionu, zaměstnance. Vnímám to, cítím to, ale především jsem sem přijel vyhrát, a to se nám nepovedlo. Je to takové zvláštní.

Mazanec se svěřil, že jste mu celý zápas nadával, že nemůžete dát gól. Co jste mu vlastně říkal?

Když vám to neřekl on, tak vám to nepovím ani já. Samozřejmě jsem chtěl uspět v šancích, které jsem měl. Kdyby ten gól přišel o něco dříve, měli bychom větší šanci na úspěch. Třinečtí ale potvrdili, že když uděláte třeba jen jednu dvě chyby, tak jsou schopní je potrestat. To se nám v podstatě stalo i doma, kde jsme odehráli taky dobrý zápas. Ale Mazy byl výborný.

Měl jste v některém z utkání za Brno tolik šancí jako tentokrát?

Měl, ale tolik minutých branek jako dnes asi ne. Na konci jsem se trefil, ale nijak nám to už nepomohlo.

Marek Mazanec kryje pokus Tomáše Marcinka.

Na branku jste vystřelili jednačtyřicetkrát.

Měli jsme v úvodu přesilovky, s nimiž jsme mohli pracovat lépe, využít je. Dali jsme i dvě tyčky, na druhou stranu domácí nám ukázali, jak se dávají góly. Udrželi u nás puk, vystřelili a měli před brankou hráče. To nám možná dnes chybělo. Stále jsme se snažili s tím stavem něco udělat, ale Třinec vás potrestá za každou chybu. V tom je jeho kvalita, my se na takových věcech musíme učit a příště třeba budeme úspěšnější.

Oba góly jste dostali po závarech před vaši brankou.

Ano, ale i my jsme je měli a neskórovali. To nás mrzí, v tom potřebujeme být efektivnější a produktivnější. Byly tam i dobré věci, na kterých se dá stavět.

Co říkáte tomu, že vám obě branky vstřelil Martin Růžička?

A při jednom jsem byl na ledě, o to více jsem to vnímal. Růža potvrzuje, jakým je hráčem. Je to hrající legenda tohoto klubu a této ligy. My ostatní si z něj můžeme brát příklad.