Litvínovský Ondřej Kaše o reprezentaci: Teď bych se tam jen plácal

„Říkám pořád, že reprezentovat by mělo být pro sportovce na prvním místě. Bohužel okolnosti teď k tomu nejsou. Když budu zdravý, je pro mě čest hrát za národní tým. A odjakživa byla. Reprezentovat chci,“ hlásí Ondřej Kaše.

Do extraligy se vrátil z NHL právě ze zdravotních důvodů, minulý ročník až na jeden zápas vynechal. Brzdily ho otřesy mozku. Ani teď není v pohodě, což vysvětlil i kouči Radimu Rulíkovi. „Měli jsme spolu výborný rozhovor. Nejsem v optimální formě, a to ani fyzické. Teď bych týmu platný nebyl, sám bych se tam plácal,“ uznal 28letý útočník.

Zleva bratři David a Ondřej Kaše z Litvínova společně oslavují vstřelený gól do sítě Třince.

Při zveřejnění nominace Rulík vysvětloval: „Chtěli jsme Kašovy vidět ve dvojici, na tom trvám. Ondřej nejdřív chtěl jet, ale po srážce na tréninku se necítil dobře. Neměl pocit, že by teď týmu něco dal.“

Podle Kašeho, který ve 24 zápasech zapsal 22 bodů za devět gólů a 13 asistencí, je za omluvenkou víc lapálií než jen srážka. „Teď mám bohužel čtrnáct dní bez utkání,“ zmínil i dvouzápasovou stopku za nezaviněnou srážku se sudím, „takže volno využiji pro sebe, abych nabral nových dech do zbytku sezony.“

Kapitán chemiků, který s céčkem zastupuje zraněného Matúše Sukeľa, chtěl fandit bratrovi u televize. Ani on však dres nároďáku neoblékne, omarodil. „Ale má parádní sezonu, nominaci si zasloužil. A zasloužil by si ji i beze mě. Samozřejmě by byla pecka, být tam spolu. Je hezké, že na nás koukají jako na dvojici, ale on je sám o sobě výborný hráč,“ klaní se Ondřej Davidovi, s 23 body lídrovi produktivity Vervy.