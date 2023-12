Po třech letech v reprezentaci. Budu nervózní, přiznal Král. Chválí Židlického

Naposledy nastoupil v českém národním týmu v únoru roku 2021 na Švédských hrách. Tehdy se nominace od trenéra Filipa Pešána dočkal díky skvělým výkonům v brněnské Kometě, kam ho na sezonu vypůjčilo Toronto.

Právě u kanadského giganta strávil následující dva roky. Respektive na jeho farmě, za kterou nastoupil dohromady do 92 zápasů, v nichž si připsal 29 bodů. Za Maple Leafs odehrál jen dvě utkání, když realizační tým musel reagovat na četná zranění.

Po dvou sezonách se rozhodl ze zámoří odejít. Ne však zpět do Komety, jak mohl leckdo očekávat. Vybral si finskou ligu, konkrétně Pelicans Lahti.

„A neměnil bych, jsem spokojený. Od začátku sezony mám danou roli a i když jsem se zranil, pozice mi zůstala. Počítají se mnou, důvěřují mi a je to vidět i na mém vytížení,“ podotkl Král.

Český obránce pravidelně nastupuje v první přesilovkové formaci a spolu s Michalem Jordánem a švédským zadákem Antonem Myllärim patří k nejnasazovanějším bekům týmu.

„Pro mě je nejlepší, že si vyzkouším novou soutěž, a to mě posune. Přeci jen v Česku už jsem si sezonu zkusil, chtěl jsem něco jiného. Finská liga je hodně bruslivá, dostanu na hokej jiný pohled,“ pověděl.

Před sezonou o něj stála Kometa, Král si však vybral větší výzvu. „Kdybych se vrátil do Česka, těžko říct, jestli bych se pak vůbec někam jinam posunul. Možná bych byl spokojený až moc. Mám pořád chuť hrát v zahraničí, času na návrat budu mít snad ještě dost,“ soudí.

Do středu Evropy se tak nevrátil v létě v rámci klubového angažmá, nýbrž až v prosinci na setkání s reprezentací před Švýcarskými hrami, kam ho nominoval trenér Radim Rulík.

Jak Češi trénovali Červenka, Špaček, Řepík – Kousal, Tomášek, Lenc – Voženílek, Filippi, Stránský – Kovařčík O., Kovařčík M., Flek – Beránek, Kodýtek, Rychlovský Král, Kundrátek – Mašín, Zábranský – Pyrochta, Jandus – Ticháček, Knot – Kempný, Hovorka

Na pondělním tréninku národního týmu v pražských Holešovicích bruslil vedle Tomáše Kundrátka za zkušeným, leckdo by řekl i potenciálním elitním útokem ve složení Červenka – Špaček – Kempný.

„Jsem rád, že zájem o mě přišel prakticky hned, co jsem se vrátil. S panem Židlickým jsme se bavili už před Karjalou, ale to jsem byl zraněný. Po turnaji jsme si volali a oznámil mi, že bych měl jet teď do Švýcarska,“ popsal.

Právě u Židlického strávil po oficiální části tréninku nejvíce času. Spolu s ostatními obránci piloval kombinaci a střelu u modré čáry. „Je vidět, že má opravdu hodně zkušeností a spoustu toho může předat. Sám nám ukazuje různé věci, vysvětlí, což je jednodušší, než kdybychom to viděli na videu,“ pochvaluje si.

Stejně jako například Roman Červenka se na Karjalu nepodíval kvůli zranění, které ho zastihlo v úvodu sezony. Dokonce hned dvakrát, když stihl odehrát jen pár zápasů, než se na marodku musel vrátit. „Až v posledních dvou týdnech jsem chytil zpátky kondičku a cítím se výborně,“ řekl.

I proto si cení, že na něj realizační tým reprezentace při výběru hráčů na druhý turnaj v sezoně nezapomněl. „Teď jde o to, jak se k tomu postavím a jak budu hrát,“ ví.

Přiznal, že bude nejspíš před prvním zápasem mírně nervózní. Češi vstoupí do Švýcarských her ve čtvrtek duelem s Finskem v zaplněné pražské O 2 areně.

V dějišti šampionátu, kde by se Král rád ukázal. Boj o místo pro něj začíná už nyní. A jelikož Češi nemají příliš velké zastoupení v obranných řadách v zámoří, dost možná bude Rulík skládat zadní řady právě z hráčů v Evropě.