Urban gól neslavil. Ale věděl jsem, kam mířit, říká litvínovský host

„Na Pardubice jsme se poctivě připravovali a bylo to znát. Za tři body jsme ohromně rádi, protože odtud se výhry lehce nevozí. Snad nás to nakopne i do následujících dalších zápasů,“ věří forvard.

V domácí premiéře s Olomoucí (1:2) se ještě rozkoukával, proti svým už ale udeřil. A po zápase přiznal, že ke gólu mu pomohly společné tréninky s brankářem Romanem Willem, jehož překonal. „Věděl jsem, kam zamířit,“ neskrýval.

Premiérovou trefu v dresu Litvínova slavil střídmě. „Jsem za gól moc rád, ale netroufl jsem si ho moc slavit. Proč bych také měl? Pardubice mi hodně daly, navíc mě uvolnily na toto hostování, tak nemám důvod dráždit.“ Na zápas se ale těšil, dobře věděl, že hned čtyři dny po příchodu do Litvínova ho čeká bitva s jeho Pardubicemi. „Musím říct, že jsem se těšil. Vždycky je tu bezvadná atmosféra!“ vypíchl.

Hokejisté Litvínova slaví výhru nad Pardubicemi

Výhra Vervy na ledě lídra je o to víc šokující, že neprožívá zrovna idylické období. Uspěla po pěti porážkách v řadě, navíc jí chyběli bratři Kašovi, Michal Gut či dlouhodobě zraněný kapitán Matúš Sukeľ. Urbanův gól ale favorita opařil, Litvínov pak přidal další dvě trefy. A i když pro zranění odpadl i do té doby skvěle chytající Zajíček a domácí dvěma brankami zkorigovali zápas, Verva už ho dotáhla k výhře 4:2.

„Malinko jsme polevili, pak nevyhodili při oslabení puk a najednou se to seběhlo rychle. Naštěstí jsme se do utkání vrátili, v závěru jsme bojovali a výborně blokovali soupeřovy střely. Super odmakaný zápas,“ zářil novic Urban.