Mohlo to skončit i 8:8, řekl liberecký kouč Pešán po nadílce v Litvínově

„Přijeli jsme do Litvínova s cílem odehrát co nejvíc minut v rovnovážném stavu, protože jsme věděli, že domácí mají velmi kvalitní přesilové hry. To se nám však po celý zápas nedařilo, vyloučení bylo na naší straně strašně moc a s takovým počtem se vyhrát nedá. Zápas se zlomil a rozhodl právě v přesilovkách,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

A dodal: „Další zlomovou situací byla po našem dobrém vstupu a vstřelené brance odpověď soupeře, který dal do několika vteřin vyrovnávací gól, a ten domácí tým nakopl. Zápas, který mohl skončit i 8:8, byl pro diváky vynikající, bohužel jsme narazili na velmi slušně chytajícího domácího brankáře a nebyli jsme schopní dát víc než tři branky.“

V úvodu zápasu to přitom s nadějemi Bílých Tygrů vypadalo velice dobře. Už ve druhé minutě Klíma při přečíslení svého týmu nahrál k druhé tyčce Bulířovi, ten si kličkou do forhendu položil brankáře Tomka a z úhlu zavěsil.

„Trochu jsem cítil, že gólman vyjel proti mně a střela by to nevyřešila, tak jsem zkusil jít do kličky a vyšlo to,“ popsal vedoucí gól Tygrů jeho autor Michal Bulíř, který byl vyhodnocen jako nejlepší liberecký hráč utkání.

Radost hostů však měla jepičí život – Litvínov už po pouhých 12 vteřinách gólem Abdula vyrovnal. A to v úvodní části zdaleka nebylo všechno. Ve 12. minutě Ondřej Kaše proměnil sólo a po necelé minutě stejný hráč v přesilovce zvýšil vedení Litvínova už na 3:1. Liberečtí dokázali snížit ve vlastním oslabení, kdy se prosadil Rychlovský. Domácí tým si však v přesilovce pět na tři dvoubrankové vedení vzal bleskově zpátky.

Prostřední třetina už takové gólové hody nenabídla. Tygři Bulíř a Melancon trefili jen tyčky a po půlhodině hry Litvínov ve vlastním oslabení gólem Jurčíka zvýšil na 5:2, když se puk do branky nešťastně odrazil od libereckého útočníka Bulíře. Následovalo střídání v tygří brance, kde Paříka nahradil Král. Ve třetí části domácí tým vstřelil šestý gól, skóre pak korigoval střelou od modré Šír. Závěrečná power play Liberci už nic nepřinesla.

Bílí Tygři se už ve čtvrtek představí na domácím ledě, od 18 hodin hostí Jágrovo Kladno. Utkání už je téměř vyprodané.