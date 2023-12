ONLINE: Plzeň čelí Spartě, Hradec hostí důležitý duel v boji o top čtyřku

„Ne, že bychom se na to vysloveně nějak zvlášť soustředili, ale vyhrát základní část by znamenalo mít pak i větší sebevědomí do play off,“ domnívá se útočník Sparty Pavel Kousal. Jeho tým slavil pětkrát v řadě a teď se může Dynamu přiblížit na rozdíl dvou bodů. Stačí „jen“ uspět na západě Čech.

S odstupem jedenácti bodů se za Spartou nachází třetí Třinec, který však ke konci roku vypadl z formy a kvůli třem prohrám v řadě musí na ledě Olomouce odrážet útoky pronásledovatelů. Desátí Hanáci zaostali v posledních dvou duelech proti Pardubicím a Budějovicím, když zaznamenali hrozivé celkové skóre 2:12.

Hned za Oceláři číhá Litvínov. Verva se i díky skvělé formě Ondřeje Kašeho zvedá a v předešlých čtyřech duelech bodovala.

Čelí však nadále tlaku Liberce, Českých Budějovic a Hradce, na jehož ledě se ve čtvrtek představí. Pakliže zvítězí domácí, přiblíží se k Severočechům minimálně na rozdíl dvou bodů.

Takový scénář by vyhovoval i Bílým Tygrům, kteří jsou pátí – o tři body zpět za chemiky. Doma bojují s Kladnem.

Rytíři se trápí dlouhodobě, z posledních čtrnácti klání vyhráli jediné, od konce října posbírali jen sedm bodů.

A Mladá Boleslav doufá, že se tým Jaromíra Jágra bude dál utápět v negativní bilanci. Bruslaři v úterý ukončili sérii šesti porážek a nyní hostí deváté Karlovy Vary. Ztráta na Kladno činí tři body. „Víme, jak na tom jsme, musíme udělat nějakou sérii,“ burcuje brankář Jan Růžička.

Podobné vzedmutí by potřebovala i brněnská Kometa, která padla čtyřikrát po sobě a proti Budějovicím odvrací možnou nejhorší sérii v sezoně.

Jihočechům se naopak daří, bodovali pětkrát v řadě a jsou reálně ve hře o čtvrtfinále. V moravské metropoli ovšem při posledních čtyřech návštěvách neuspěli.

Pardubice si kolo předehrály už na konci listopadu, kdy zvítězily 2:1 po samostatných nájezdech nad Vítkovicemi.