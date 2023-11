Brankářská rošáda v Hradci. Končí Kiviaho, z Finska přichází Lukáš

Devětadvacetiletý Kiviaho přišel do Hradce v roce 2021 z Nových Zámků, na vlastní žádost nyní skončil v touze po větším vytížení. „Přestože byl srozuměn se situací v našem brankovišti od samého počátku, nebyl postupně spokojený s vytížením a opakovaně přes agenta požadoval výměnu. I když byl o Henriho zájem z extraligy, našli jsme jinou možnost. Každopádně chci Henrimu za jeho působení v našem klubu poděkovat, protože i on přispěl velkou měrou k našim úspěchům v posledních sezonách,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

V sezoně 2021/22 nastoupil Kiviaho včetně play off do třiceti zápasů, v minulém ročníku zasáhl i s vyřazovacími boji, v nichž tým došel až do finále, do 36 utkání. V této sezoně dostal v extralize příležitost v pěti střetnutích. Přednost dostával Patrik Bartošák, jenž přišel jako posila před touto sezonou. V SaiPě, která uzavírá tabulku finské ligy, se má Kiviaho stát týmovou jedničkou.

Jan Lukáš dostal ve druhém utkání čtvrtfinále přednost v brance před Branislavem Konrádem.

Roli dvojky v královéhradeckém mužstvu po něm převezme třicetiletý Lukáš. Za Saipu nastoupil olomoucký rodák do osmi zápasů, ale nedařilo se klubu a ani jemu. V průměru inkasoval 4,5 gólu za zápas a měl úspěšnost zákroků 82,9 procenta. Během předchozí sezony v dresu Olomouce měl přitom ve 29 duelech základní části průměr 2,59, úspěšnost 91,41 a pětkrát vychytal čisté konto. V minulosti hájil také barvy pražské Sparty a Mladé Boleslavi.

„S Honzou jsme jednali již před sezonou. I když to vypadalo slibně, dostal zajímavou nabídku ze SaiPy, kterou se rozhodl využít. V rámci řešení současné situace s Henrim nás napadla možnost výměny, kterou jsme za několik dní s vedením SaiPy nakonec zrealizovali,“ řekl Kmoníček. „Jsem rád, že se nám podařilo Honzu napodruhé získat. Je se svojí rolí srozuměn. Také jsem rád, že jsme snížili kvótu cizinců o jedno místo,“ dodal.