Kiviaho si z Hradce vyvzdoroval odchod, roli brankářské dvojky neunesl

Poprvé od svého příchodu v roce 2021 totiž finský gólman o výsadu opory v brance přišel. Pozici jasné dvojky za nově příchozím parťákem Patrikem Bartošákem dokázal snášet jen pár týdnů. I proto Mountfield už na začátku první reprezentační pauzy přistoupil k výměně brankářů. A to nejdříve za poslední roky, kdy Mountfield obsazení brankářské dvojice měnil během sezony.

Místo Kiviaha se do dvojice s Bartošákem nově postaví Jan Lukáš, extraligou prověřený borec.

Přichází z finské SaiPy, kam naopak míří Kiviaho. „Přestože byl Henri se situací v našem brankovišti srozuměn od samého počátku, nebyl spokojený s vytížením a přes agenta opakovaně požadoval výměnu,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Kiviaho z dosavadních sedmnácti extraligových zápasech, které Mountfield odehrál, naskočil pouze do pěti, další dva odchytal v partnerském prvoligovém Kolíně.

Víc už toho borec, jenž do Hradce přišel z angažmá na Slovensku, nestihne, místo pozice dvojky v Mountfieldu se rozhodl pro návrat domů. Nebude to mít jednoduché. Zatímco v české extralize v minulé sezoně hrál o titul, nyní odchází do zatím posledního týmu finské nejvyšší soutěže.

Problémy s tím, že Kiviaho nehodlá za Bartošákem čekat na svoji šanci, se objevily už velmi záhy a s přibývajícím časem nabíraly na intenzitě. „Je to vynucený odchod. V týmu ale chceme mít hráče, kteří za nás chtějí hrát a přijmou v něm svoji roli,“ poznamenal hradecký manažer.

Podle něj příchod třicetiletého Lukáše, jenž za sebou má vedle Finska angažmá v KHL a v české extralize strávil nejvíc sezon v Olomouci, možné třecí plochy v brankovišti odstraní: „Je se svojí rolí srozuměn.“ O tom, že to tak je, svědčí i to, že Lukáš se Hradci upsal do konce příští sezony.

Královéhradecký gólman Henri Kiviaho

Hradec v průběhu posledních sezon řešil vzájemnou spokojenost klubu a někoho z dvojice brankářů už několikrát. To, když buď nebyl klub spokojen s jejich výkonností, nebo naopak brankář s vytížením. Na konci minulé sezony dokonce v případě Matěje Machovského došlo i k tomu, že gólman, který do Hradce přišel na výpomoc, ale nakonec ho dotáhl až do finále, už dopředu věděl, že v Hradci dál nebude pokračovat.

Výměna odcházejícího Kiviaha za přicházejícího Lukáše přišla v situaci, kdy vedení klubu zvažovalo trejdy spíše mezi ofenzivními hráči, protože tým střílel málo gólů, což platilo i o těch, od kterých se to čekalo. Někteří z nich ale na konci minulého týdne střelecky zabrali a Mountfield si i díky jejich brankám v posledních dvou zápasech před reprezentační pauzou připsal dvě tříbodové výhry.

„To, že se hráči, od kterých se to čeká, trefili, je sice fajn, ale čekáme od nich mnohem více,“ sdělil manažer Kmoníček a dodal, že přesto nelze některé výměny v dohledné době vyloučit. „Nějaké hráče jsme na trejdy nabídli a uvidíme, zda se objeví nabídka, která by nám dávala smysl,“ upřesnil.