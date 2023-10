Bez bodů, finiš přišel pozdě. Nebezpeční ale být umíme, ví hradecký asistent

„Mrzí nás, že jsme na naše poměry vstřelili více gólů, a přesto odcházíme bez bodu,“ uvedl po nedělní porážce Peter Frühauf, jeden z asistentů hlavního kouče Tomáše Martince. Mountfield se tak i nadále trápí a prohrál počtvrté z posledních pěti utkání.

„Zápas ale ukázal, jakou máme kuráž – když je všech pět hráčů ve svých pozicích, tak umíme být velmi nebezpeční. Hodně puků jsme vyforčekovali a měli z toho mnoho šancí,“ odvezl si Frühauf alespoň něco pozitivního z Liberce.

V honbě za body, které by tým právě nyní hodně potřeboval, by to mohl využít už zítra, kdy hostuje v Mladé Boleslavi. „Musíme tomu věřit a nesmíme se bát hrát, protože máme mnoho rychlých hráčů, umíme být důrazní, zkrátka máme na to.“

V Liberci to ale Mountfield dlouho neukazoval. Jednak byl znovu hodně neproduktivní, ačkoliv i díky řadě přesilových her vyprodukoval mnohem více střel než domácí, jednak se zápas nepovedl brankáři Kiviahovi. Při první brance Liberce hned na začátku zápasu se nechal zaskočit střelou z úhlu nad své rameno, v polovině zápasu si zase nepohlídal skákavý puk a soupeř toho využil. Poté byl Kiviaho střídán, do branky šel Bartošák, který ale také dvakrát inkasoval.

Hradec dlouho prohrával 2:5, ale v závěru vstřelil dvě branky i díky hře bez brankáře a nakonec mohl minimálně vyrovnat. To se mu ale už nepovedlo. I přesto, že svoji střeleckou formu opět potvrdil Oliver Okuliar. V Liberci se prosadil dvakrát a s dvanácti vstřelenými brankami patří k nejlepším kanonýrům celé soutěže.