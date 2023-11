Záludná dohrávka: Nový kouč vždy přinese impuls, varuje obránce Jank

Proti poslední Mladé Boleslavi, tabulkovému outsiderovi, se sice nabízí šance tuto sérii prodloužit, ale bude to duel se soupeřem, který do zápasu vyrazí s novým trenérem Richardem Králem.

Dohrávka utkání, které bylo v říjnu odloženo kvůli chřipkové epidemii v boleslavském týmu, bude premiérou nového kouče.

„Když přijde nový trenér, přinese nový impulz. Hráči pojedou na hranici svých možností, chtějí se předvést. Budou lítat a hrát na špičkách, mají nějakou ztrátu, kterou chtějí dohnat. Sice jsou poslední, ale mají v kádru výborné hráče, není to tým do spodní části tabulky, ale spíše kolem středu a výše,“ míní obránce Hradce Bohumil Jank.

Zatímco Mladá Boleslav pod vedením nového kouče musela zapracovat hlavně na tom, aby se zvedla psychicky, Hradci poslední dvě výhry v tomto směru pomohly. Díky nim hráči prožili v náročné sezoně jedny z mála volnějších chvil.

„Měli jsme dvakrát po dvou dnech volno. Bylo super, že jsme mohli využít čas s rodinami a trochu vypnout. Když jsme měli volno podruhé, vzal jsem manželku na Moravu a odpočinuli jsme si i od dětí,“ uvedl Jank.

Netýkalo se to však úplně všech. Například Oliver Okuliar má za sebou tři utkání za slovenskou reprezentaci. Na Německém poháru ve všech třech zápasech bodoval. Rakousku vstřelil dvě branky, Dánsku jednu a v posledním zápase s Německem se podílel jednou asistencí na výhře Slováků.

Zápasovým zápřahem se tak vyhnul tréninkovému, kterým i přes dvě krátké pauzy procházeli jeho hradečtí spoluhráči.

„Vždycky mi to připomíná letní přípravu v srpnu, kdy chodíme dvakrát denně na led, bylo hodně bruslení a soubojů. Pilovali jsme různé situace, dávky byly opravdu velké. Ale byla to kvalitní příprava na další část sezony,“ poznamenal Jank.

Ke zpříjemnění první reprezentační přispělo i to, že do něj spadalo období halloweenu. „Měli jsme menší posezení, ale nic velkého to nebylo. A ani nemohlo, hned další den jsme měli trénink,“ vyprávěl hradecký obránce.

„Potřebovali jsme být na něj stoprocentně připraveni, abychom celý předešlý týden nehodili do koše někde v baru nebo hospodě. Dali jsme si večeři, pořešili i pár věcí ohledně týmu a rozhodně to splnilo účel.“

Mountfield pečlivou přípravu potřeboval i proto, že hned v pátek vyjede k extraligovému zápasu znovu, tentokrát na domácím ledě. V duelu s Třincem půjde o reprízu jarního finále, v němž byl úspěšnější soupeř.