Probuzení gólově spících přineslo hradeckým hokejistům klid do pauzy

Za domácí výhru 4:1 nad Českými Budějovicemi a poté za velmi cenné vítězství 2:0 v Litvínově, kde domácí černý kůň letošního ročníku prohrál vůbec poprvé.

Litvínov má skvělou sezonu a hraje výborně. Bodů odsud si velmi ceníme,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Tomáš Martinec, „myslím, že tým podal soudržný týmový výkon, který byl opět podpořen Patrikem Bartošákem.“

Někteří hradečtí střelci konce týdne svými zásahy možná přispěli do diskuse, jak to s nimi bude dál.

Špatná produktivita týmu, který střelecky táhl pouze Oliver Okuliar, se odrážela na špatných výsledcích. Na její povzbuzení začalo vedení klubu zvažovat výměny hráčů do jiných klubů. První na ráně by byli právě ti, od kterých se produktivita čeká. „Musíme si říct na rovinu, že se ode mě góly očekávají, ale nebyly, věřím, že to takhle zůstane,“ řekl David Šťastný, jeden z nich.

Možná právě takový závěr týdne by mohl být pro hradecký Mountfield impulsem, který mu přinese klid do sezony, v níž obhajuje stříbrné medaile.

Určitě alespoň do první reprezentační pauzy, která právě začala. Před zmíněnými dvěma zápasy se mu totiž přiblížil konec tabulky, nyní je v jejím středu a blíž má k horním příčkám. Přitom mu v ní ještě chybí výsledek odloženého zápasu v Mladé Boleslavi, jehož dohrávkou za týden ve středu první přestávku sezony ukončí. „Do repre pauzy se půjde daleko lépe, než kdybychom tady dostali šestku,“ konstatoval stroze po výhře v Litvínově brankář Patrik Bartošák.

Stejně jako v duelu s Českými Budějovicemi tam předvedl výborný a hlavně jistý výkon, přitom to hlavně v první třetině neměl vůbec jednoduché. „Věděli jsme, že musíme chytit začátek, tempo, ve kterém Litvínov hraje. Ne úplně se nám to podařilo, měli jsme tam spoustu vyloučení, ale bylo strašně důležité, že se nám to podařilo ubránit,“ sdělil kouč Martinec, „potom jsme vyrovnali hru, dokázali jsme s Litvínovem bruslit a uhrávat ty souboje, v nichž je Litvínov silný.“