Soupeř ze špice tabulky? Teď je každý zápas náročný, říká hradecký Tamáši

Byla to jeho první trefa od úvodního kola soutěže. Povzbuzen tímto úspěchem vyjede do utkání proti pražské Spartě (ve čtvrtek od 18 hodin) – jednomu z hlavních aspirantů na titul a zároveň týmem, který má aktuálně velmi dobrou formu.

„Teď je každý zápas náročný, systémy do obrany jsou propracované, těžké je překonat. Musíme se na to připravit a hlavně si fyzicky oddechnout,“ říká útočník před druhým zápasem domácího trojboje Mountfieldu v tomto týdnu.

Budete hrát jen dva dny po zápase s Olomoucí, který jste vyhráli až poté, co se vám podařilo otočit skóre.

Byl to těžký zápas. Je vidět, že máme zápasy v nohách, síly chyběly na obou stranách. My jsme úvod trošku prospali, ale tím, že se nám podařilo skóre z 0:2 otočit a nakonec vyhrát, jsme jako mužstvo ukázali charakter.

Úvod byl pro vás asi dost nepříjemný. Pomohlo vám vědomí, že zbývá hodně času na obrat?

Určitě ano. Oni do toho dali všechno, možná měli méně sil, více se snažili riskovat, my jsme využili naše šance a naštěstí jsme nakonec vyhráli.

Dřív zápasy s Olomoucí bývaly hodně defenzivní, teď to byl přesný opak.

Každý zápas je jiný, možná tentokrát přijeli s taktikou, že zkusí hru otevřít.

Už proti Kladnu nebyla první třetina z vaší strany ideální, nyní znovu. Kde vidíte příčinu?

Jde hlavně o těch prvních deset minut. Říkáme si, abychom hráli jednoduše, nic nevymýšleli, protože úvody bývají našlápnuté a jak tým začne, tak je zvyklý končit. Naštěstí proti Olomouci to tak nebylo. V šatně jsme si o první přestávce řekli pár věcí a hru zlepšili.

Je pro vás hodně důležité, že jste se hned po derby vrátili na vítěznou vlnu?

Ano a doufáme, že doma znovu potěšíme fanoušky.

Domácí výsledky ale nebyly dosud úplně ideální, chcete to obrátit?

Samozřejmě. Měsíc zpátky jsme na sobě měli deku. Myslím si ale, že to v průběhu sezony postihne každý tým. Možná je dobře, že to přišlo takhle na začátku. Nedávali jsme góly, teď šance, které si vypracováváme, už přece jen proměňujeme.

Platí to i o vás. Začal jste v Hradci gólem hned v prvním kole, ale další přišel až teď.

Já měl na sobě opravdu řádně hrubou deku. Jen doufám, že jsem to zlomil.