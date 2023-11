První litvínovské trable. Pauza přijde vhod, tuší Koblasa

„Bylo jasné, že někdy ta domácí prohra musí přijít. Ale nám se nepovedlo už několik utkání za sebou, možná nám teď přijde reprezentační pauza vhod,“ připouští litvínovský útočník Petr Koblasa.

Verva v předchozích deseti vystoupeních před svými diváky ztratili jediný bod, ale v neděli to drhlo. Nepomohly ani jindy silné přesilovky, Mountfield ubránil i dlouhé oslabení 3 na 5. „To byl asi klíčový moment, chybělo tam nějaké větší zakončení, bylo to statické,“ uvědomoval si litvínovský forvard.

Oba góly Mountfieldu zařídil Evan Jasper, brankář Patrik Bartošák vychytal třetí nulu v sezoně. „Čekali jsme, že na nás Litvínov vletí, že bude mít silný začátek, ale zvládli jsme to. Oni se vydali a nerozhodli, my pak naopak dvakrát skórovali. A potom jsme už hráli dost chytře a zkušeně na to, abychom jim dovolili vrátit se do zápasu,“ radoval se Bartošák.

I on měl za zásadní moment ubráněnou dvojnásobnou přesilovku. „Je to vždy těžké, ale my ji sehráli fantasticky. Ani jsem nemusel nic moc hasit,“ děkoval spoluhráčům. Vychytanou nulu bral jako bonus k výhře. „My poslední dobou moc bodů nemáme, takže bych bral i vítězství 10:8. Ale nebudu kecat, nula v Litvínově je třešnička na dortu.“

Petr Koblasa skóroval proti Pardubicím.

Vervě jako by trochu docházela šťáva. „Hradec byl nepříjemný soupeř, hráli obětavě. A když se dostali do vedení, už nás k ničemu velkému nepustili. Snad se během pauzy zase sebereme a navážeme na předešlé výkony,“ věří Koblasa.

I přes první drobné trable není důvod k žádné panice, Litvínov je stále druhý za Pardubicemi, na což by si před sezonou vsadil málokdo. „Je to výborné, ale teď nás po pauze čeká devět zápasů a z toho sedm venku,“ varuje litvínovský kouč Karel Mlejnek.