Dali jsme na frak prognostikům, lebedí si litvínovský kouč Mlejnek

„Dali jsme na frak prognostikům, ale tím bych to ukončil. Liga teď pojede hodně rychle, do další reprezentační pauzy nás čeká devět utkání, z toho sedm venku. Všechno může být úplně jinak,“ zůstává při zemi litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Hradec Králové před reprezentační pauzou ukončil vaši domácí neporazitelnost, která trvala deset zápasů, je to pro vás varování?

Domácí porážka jednou přijít musela, mrzí mě jediná věc, že jsme byli horší v předbrankových prostorech, což rozhodlo. Jinak bych to nechtěl kritizovat, hráči se vyždímali, udělali maximum, ale soupeř byl lepší, to je potřeba si přiznat. Ale jinak, kdyby mi někdo 10. září řekl, že před první repre pauzou budeme druzí, byl bych nadšený. Nic jiného říkat nemůžu.

Dlouhodobě zraněného kapitána Matúše Sukeĺa se zatím snažíte nahradit z vlastních zdrojů, neuvažujete o doplnění kádru?

Zatím si pomáháme sami a nemyslím, že špatně, spíš velmi dobře. Jsem rád, že odchovanec místní akademie Matěj Maštalířský podává velice slušné výkony. Je ale pravda, že zranění Matúše Sukeľa a také Filipa Helta jsou dlouhodobá. Teď po pauze očekáváme návrat Pawla Zygmunta, a jestli se něco stane ohledně doplnění kádru, na tom pracujeme s vedením klubu denně. Když to bude dávat smysl po všech stránkách, určitě se nebráníme větší šířce kádru při zranění těchto dvou hráčů.

Očekávala se nominace bratrů Kašových na Karjala Cup, ovšem povolání hráčů, kteří se vyšvihli mezi největší extraligové osobnosti, znemožnil jejich zdravotní stav. Jak to vnímáte?

Pro mě osobně je vždy vizitka, když hráč jede na nároďák. Je to vizitka jeho dobré práce a samozřejmě i klubu. Je ale potřeba si říct, že kluci nejsou úplně zdravotně v pořádku. Kdyby byli, tak v nominaci jsou.

Aspoň je budete mít v přípravě na další část sezony.

Pro mě jako trenéra je to 50 na 50. Na jednu stranu ano, ale pro klub by byla obrovská vizitka, kdyby tam kluci byli. Doufám, že jejich výkonnost i po pauze bude taková, že si znovu a v lepším zdravotním stavu řeknou o nominaci na prosincovou akci.

Jaký bude váš program během reprezentační pauzy?

V úterý a ve středu hráči dostanou zasloužené volno, čtvrtek, pátek máme trénink, víkend zase volno. Od pondělka se budeme chystat na vstup do ligy, tedy na pátek 17. listopadu na ledě Mladé Boleslavi.

Co budete pilovat?

Zaměříme se na věci, na které není v soutěži úplně čas. Herní činnosti jednotlivce, jednoduché kombinace v tempu, malé prostory, souboje. Do toho se samozřejmě propíší i nějaké kondiční věci. Teď trošku opustíme taktiku a strategii, tomu se zase začneme věnovat po přestávce.

Kouč Litvínova Karel Mlejnek udílí pokyny týmu.

V posledních zápasech je viditelnou slabinou Litvínova vhazování. Zapracujete i na tom?

Vždy je extrémně důležité mít v týmu aspoň jednoho top bulaře. Já neříkám, že je nemáme, kluci na tom s Robertem Reichlem pracují denně. I u videa si rozebírají před každým utkáním všechny jednotlivce soupeře, jestli to hrají silou, na reakci, nad hokejku, pod hokejku. Prostě teď přišla utkání, kdy nás bulaři soupeřů přehráli, ale já věřím, že stejně jako je to s výsledky ve sportu, tedy nahoru dolu, tak je to i s tím vhazováním. Jsem přesvědčený, že zase naskočíme na takovou vlnu, abychom buly měli minimálně 50 na 50.

Tady se asi hodně projevuje právě absence kapitána Matúše Sukeĺa, vašeho elitního bulaře.

Zraněním Sukyho jsme ztratili jednoho z top lídrů, který maká od první od poslední vteřiny, jde všem příkladem. Ale tak to je, musíme se s tím porvat, šanci ukázat se mají další. A platí to i pro to vhazování.