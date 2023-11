Když chybějí góly: Adepti na výměnu v Hradci Králové? Téměř všichni

„Góly zkoušíme dávat, ale nechce nám to tam padat,“ vystihl stručně největší současný problém hradeckého týmu obránce Filip Pavlík.

Hradec Králové - České Budějovice Pátek 18.00 online

Efektivita střelby něco málo přes 7 procent je jasně nejslabší ze všech čtrnácti extraligových mužstev a loňské finalisty brzdí v možném rozletu. Vidět to je hlavně na tom, že se postupně propadají tabulkou a na předposlední, třinácté Vítkovice mají na desáté příčce náskok pouhých tří bodů.

To s sebou přináší i nervozitu, která se do hradeckých řad může vkrádat. Zahnat ji tým potřebuje na konci tohoto týdne. Dnes v domácím zápase s Českými Budějovicemi a v neděli na ledě letos zatím velmi úspěšného Litvínova. Poté přijde první reprezentační pauza. „Chceme se dostat na vítěznou vlnu, vyhrát a nastolit lepší pohodu mezi sebou v kabině. Aby se nám nálada vrátila,“ netají před dnešním zápase hradecký obránce.

Hradecký trenérský štáb při válečné poradě,

Náladu v kabině může brzdit i fakt, že vedení klubu netají možnost výměn hráčů. I proto, že řada z nich zatím zaostává za tím, co byli schopní předvádět v minulé, historicky premiérové stříbrné sezoně.

Kralují tři, za nimi zeje velká díra

Nejvíc je to vidět právě na produktivitě. „Až na drobné výjimky téměř všichni. Konkrétní nebudu, ale je jich dost. Je to vždy otázka nabídky, poptávky a smysluplnosti,“ odpověděl generální manažer hradeckého klubu na dotaz, kteří hráči z týmu by v současné době přicházeli v úvahu na výměnu jinam.

Pokud bychom jeho, s trochou nadsázky uvedený názor, vzali na základě statistik, nemuseli by mít obavy jen obránci Blain a Pavelka a útočník Okuliar. První dva patří se 16 resp. 10 body ke špičce celé soutěže, to samé platí i o šestnáctibodovém Okuliarovi, jenž se s 12 vstřelenými brankami dělí s pardubickým Radilem o pomyslnou korunu krále střelců.

Za nimi je však obrovská díra, která svádí k myšlenkám na oživení týmu možnými výměnami. Podpořit či přibrzdit ji mohou dva zápasy, které Mountfield sehraje před reprezentační pauzou. „Budeme na tom stále pracovat, střílet hodně a věřit, že to tam začne padat, že se to prolomí a vrátí se to k nám,“ věří obránce Pavlík.

On sám by to také potřeboval. V této sezoně ještě gól nedal a do statistik kanadského bodování si zatím zapsal pouhé dvě asistence.