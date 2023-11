A neudělej nám ostudu! Mladík Ticháček oprašuje kladenskou hokejovou značku

Dvacetiletý Ticháček se po extraligové službě bude v pondělí odpoledne v Praze hlásit na srazu reprezentace, která ve čtvrtek rozehraje Karjalu.

Jde o menší turnaj na cestě ke květnovému šampionátu v Praze, ale pro malého beka půjde o velkou premiéru mezi dospělými na mezinárodní scéně. „Jirka si pozvánku zaslouží. Je to pěkná odměna za obrovský progres, který udělal,“ vypráví Nový poté, co vyprovodí celý tým do kabiny.

„Jsem taky moc rád, že po dlouhé době, co Jarda Jágr vlastní klub, se tady objevují hráči, kteří mohou dostat příležitost v národním týmu. Je to motivace i pro další mladé kluky, kteří sem chodí na stadion.“

Jak trefné!