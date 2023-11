Olomoucká Mora schytala od šampiona búra: Byli jsme slaboučcí

„Byli jsme slaboučcí od začátku zápasu, Třinec byl od prvního střídání lepší. Dál bych už k tomu nic neříkal. Podali jsme špatný výkon a jenom díky Braňovi Konrádovi jsme nedostali víc,“ zlobil se olomoucký trenér Jan Tomajko.

Hanáci prohráli venku osmý z devíti utkání v ročníku. Oceláři zvítězili potřetí za sebou, z třineckého týmu čiší pohoda, což předvedl Hudáček, když pátý gól dal odrazem od zad brankáře Konráda...

„Věděl jsem, že je mimo brankoviště a že to můžu vyzkoušet. Vyšlo to. Ostatně Korado říkal, že kdybychom vystřelili od střídačky, tak asi dáme gól,“ usmál se třinecký útočník Libor Hudáček.

Pro něj to byl pátý gól v sezoně, zatímco obránce Polášek se trefil za Oceláře úplně poprvé. A do prázdné branky, protože brankář Konrád zůstal u zadního mantinelu. „Musel jsem se soustředit na sto procent, abych trefil bránu. Plácnul jsem to přímo doprostřed,“ komentoval gól Polášek. A těšilo ho, že tak brzo vedli. „Vždy je dobré chytit začátek zápasu, dát co nejrychleji gól. To zvedne celé mužstvo. Takhle si to představujeme, takhle chce hrát každý,“ prohlásil.

„Celý zápas jsme hráli dobře, dobře jsme se pohybovali, kombinovali a celkem chodily i přihrávky. Vytvářeli jsme si tím nejen střelecké, ale i brankové příležitosti a z toho plynuly góly. Celé mužstvo udrželo pro Kácu (brankáře Kacetla) nulu,“ uvedl třinecký trenér Zdeněk Moták. „Teď si můžeme v reprezentační pauze v klidu vydechnout a připravit se na další boje.“

Olomouc znovu postrádala zraněného útočníka Arona Chmielewského, který s Třincem vyhrál čtyři tituly. Fanoušci Ocelářů si pro něj nachystali milý transparent: Brzo se uzdrav, Arone!

Kohoutům se bude hodit, po dvou vysokých porážkách klesli na desáté místo.