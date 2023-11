Hyka oblékl nákrčník: Ani jsem ho nevnímal. Snad se přidají i další hráči

„Všichni víme, co se stalo. Bezpečnost je zásadní, není na co čekat,“ připomněl Hyka úmrtí bývalého hráče NHL Adama Johnsona, jemuž minulý týden při zápase v Anglii prořízla krk soupeřova brusle.

Ostatně s Hykou souhlasí jak pardubický kouč Václav Varaďa, tak vítkovický asistent Jiří Veber, oba bývalí hokejisté.

„Přirovnal bych to k používání plexi. Dříve to byla možnost volby, dnes je povinné. Kluci v kabině to cítí stejně, jsme rádi, chceme je mít v bezpečí. Je to správná věc,“ pravil Varaďa. „V první řadě jde o zdraví hráčů,“ doplnil jej Veber.

Tomáši, kdy jste se pro nákrčník s Lukášem Sedlákem rozhodli?

Měli jsme je v sobotu na tréninku. Víme, co se stalo. Hokej je rychlejší, občas se něco takového stane... Já ani nevnímal, že to mám na krku, ale cítím se více v bezpečí.

Jak reagovali ostatní spoluhráči?

Kluci se ptali, jaké to bylo. Věřím, že do budoucna to bude nosit více hráčů. Ale především - je to moje bezpečnost. Člověk nikdy neví, co se může stát. Je to mžik...

Na odlehčení. Pomůže to i proti kousnutí? Karlovarský Michal Plutnar přece kousl v pátek plzeňského Jana Piskáčka.

Musím se zeptat kustoda, jestli se něco dělá. A vlastně viděl jsem na sítích, že bychom mohli fasovat masky jak z Mlčení jehňátek, aby se něco nestalo... (směje se)

Pojďme k zápasu. Proti Vítkovicím jste se natrápili, že?

Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Měli jsme sice hodně šancí, ale nepadalo nám to tam, Klimeš to zavřel. Rozhodl jeden gól.

Spousta vašich ran skončila v blocích. Bylo těžké najít skulinu?

Asi jsme pokaždé prováhali správný moment, kdy vystřelit. A je fakt, že Vítkovičtí blokovali obětavě.

Utkání zlomila vaše akce, po níž pálil přesně Robert Říčka.

Já to dostal skvěle od Ondry Vály, věděl jsem, že jedeme tři na dva. Tušil jsem, že je za mnou Řeka, nechal jsem mu tandem a on bezvadně zakončil mezi nohy.

Víkend před reprezantační pauzou vám vyšel. Vyhráli jste v Olomouci 5:1, v Ostravě proti Vítkovicím 2:0. Trenér bude spokojen?

Chtěli jsme to do pauzy zakončit vítězstvím. To se splnilo, ale pořád máme co zlepšovat.