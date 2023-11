Snad nám forma vydrží i po nynější pauze, doufá třinecký Hudáček

V české nominaci na Karjala Cup je Daniel Voženílek, ve slovenské na Německý pohár Patrik Hrehorčák a Miloš Roman.

Další extraligový duel čeká Oceláře 17. listopadu v Hradci Králové, ale tři dny před tím od 18.00 budou v prvním kole play off Ligy mistrů hostit švédskou Skellefteu.

Švédského soupeře znáte dobře, že?

Víme, kam jedeme a že to bude těžké (Oceláři loni v základní skupině Ligy mistrů oba duely se Skellefteou prohráli, ve Švédsku 2:3 v prodloužení a doma 4:5). Teď si oddechneme, zresetujeme hlavy a připravíme se na ně. Někteří kluci budou v reprezentacích, doufejme, že se vrátí zdraví a ve formě.

Berete Ligu mistrů prestižně?

Jsme pod určitým tlakem, abychom šli co nejdále, jsme si toho vědomi. Bavili jsme s klukama, že když už jsme v play off, tak uděláme vše pro to, abychom potěšili diváky i vedení klubu.

V popředí extraligy jsou podle očekávání Pardubice, Sparta a vy. Je tam však i Litvínov. Překvapuje vás, že se drží na druhém místě?

Mají dobré mužstvo, dávají hodně gólů. Jejich sílu jsme už také pocítili (Oceláři v Litvínově podlehli 4:6). Formu mají a uvidíme, co přinese další, prosincová repre pauza. Zda se na ně dotáhneme. Před námi je ještě hodně zápasů.

Vy jste bodoval v šesti z minulých sedmi zápasů. Cítíte se ve formě?

Jsem rád, že jsem se do ní dostal, ale hlavní je, že to jde celému mužstvu jako v minulé sezoně. Doufám, že nám to vydrží.

V neděli jste porazili Olomouc 5:0 a vy jste vstřelil dva góly a přidal i nahrávku...

... Ta mě potěšila asi nejvíce, Marko (Daňo) mi také pěkně poděkoval. (usměje se) Šel jsem do protipohybu, ale už jsem toho moc udělat nemohl, tak jsem puk posunul Markovi před branku.

Po zranění ramene se do hry vrací brankář Ondřej Kacetl. Bylo pro vás důležité, aby po Lize mistrů udržel první nulu i v extraligové sezoně?

Věděli jsme, že Káca nás podrží. Dělali jsme vše pro to, abychom zblokovali co nejvíce střel a pomohli mu k nule. Pomohli jsme si navzájem.