Sigma ustoupila Moře. Můžete na pohárový hit s Plzní už ve tři?

„Konečně zaplněný stadion, světla, tohle všechno je pro fotbal super. Je krásné takto hrát. Škoda že to není pořád,“ přemítal třiatřicetiletý někdejší stoper Fenerbahce Istanbul. „V Turecku je vesměs každý zápas vyprodaný. Člověk na to má krásné vzpomínky. I když na něj bučí fanoušci soupeře, je to lepší, než kdyby slyšel jen pár diváků.“

I v dnešním osmifinále českého poháru proti Plzni se mohl v Olomouci těšit na krásnou atmosféru.

Stačilo poměrně málo: nehrát zápas v čas, kdy je většina lidí v práci. Sigma však naplánovala výkop už na 15.00, což je blamáž, rozhodnutí proti (fanouškům) fotbalu i nevyužití potenciálu přehlíženého MOL Cupu. Zčásti za to může hokejové utkání Mory v 18 hodin se Spartou, leč tento ústupek příznivci Sigmy těžko ocení. Místo oslavy fotbalu, bitvě proti soupeři z top trojky, se tak nejspíš bude hrát v komornější atmosféře. Taková škoda!

Přitom Olomouc se dlouhodobě potýká s úbytkem diváků a tímto krokem jim nejde zrovna naproti, spíše naopak.

ONLINE: Olomouc - Plzeň podrobná reportáž z utkání doácího poháru od 15:00

„Termín je kombinací důvodů sportovních a organizačních. Roli hrály odstup od posledního utkání v lize, zápas reprezentace na Andrově stadionu i účast Plzně v Evropě. Ohledně času výkopu pak ještě souběh s hokejovým utkáním, kdy jsme chtěli umožnit fanouškům navštívit oba zápasy,“ vysvětlila Sigma na sociální síti X.

Zápas věnuje válečným veteránům i členům IZS z řad policie, hasičů a zdravotníků, kteří od klubu dostali pozvání a vstupenky zdarma.

ONLINE: Olomouc - Sparta podrobná reportáž z hokejové extraligy od 18:00

Olomouc musí doufat, že jich přijde co nejvíc. Zatím to však nevypadá, že by otevřela severní monumentální tribunu, což je pak vždy smutný pohled. Sigma v důležitém utkání větří naději na postup.

I proto, že Plzni budou chybět reprezentanti Staněk, Chorý a Jirka.

„Pro nás samozřejmě dobře, ale musíme podat dobrý výkon, abychom postoupili,“ zavelel Novák.

Užije si znovu kulisu?