Olomoucký kouč Jílek před Plzní: Už potřebujeme povalit silného soka

V osmifinále českého poháru od 15 hodin se pokusí vyřadit Plzeň oslabenou o trojici reprezentantů. „Další těžký soupeř, další těžká prověrka,“ kývne trenér Sigmy Václav Jílek. „Jarda Veselý v nějakém rozhovoru dobře řekl, že je potřeba v sezoně občas toho silného soka povalit. Potřebujeme takové utkání zvládnout, pomohlo by nám to.“

ONLINE: Olomouc - Plzeň podrobná reportáž z osmifinále domácího poháru od 15:00

Pomůže vám i to, že Plzni chybí reprezentanti Chorý, Staněk a Jirka, což?

Plzeň bude mít asi trošku problémy s pozicí hrotového útočníka, jak avizoval i trenér Koubek. Ale mají natolik široký kádr, že si s tím poradí. Ještě v kontextu nepříjemného výsledku se Slováckem to bude velká motivace. Když to řeknu upřímně: Jsem rád, že tady Choras nebude. S ním jsou velmi složité souboje nejen po stránce fyzické, ale i emoční. Plzni chybět bude, ale o tom to utkání nebude.

Co vám ukázalo měření se Slavií?

Všichni viděli, že jsme se potkali s obrovskou kvalitou soupeře. Bylo to velmi kvalitní utkání, velké tempo. Stálo nás to spoustu sil.

Záložník Slavie Petr Ševčík říkal, že fyzický fond hrál v závěru pro ně.

To nevím, se Slavií máme fyzický výkon hodně podobný. Spíš se to liší v technické kvalitě, fyzická nerozhodla. Ale pokud jste schopný soupeře potahat na balonu, pak logicky ztrácí síly rychleji. Rozdíl spatřuju ve dvou věcech; první je individuální kvalita Slavie, která byla schopná řešit situace pod tlakem efektivněji, ať už na vlastní půlce v rozehrávce pod našim presinkem, anebo v pokutovém území a před ním. A druhá věc, která určila ráz utkání, byla inkasovaná branka do poločasu. To byl klíč.

Kde byla chyba?

Zase ztráta míče a nezachytili jsme náběh Provoda. Kdyby byl Filip Zorvan u něj dřív, mohli jsme tomu předejít. Pak už je to složité bránit. Zásadní bylo i postavení Ondry Zmrzlého, který se do souboje nedostal. Někdy rozhodují setiny.

Slávista Petr Ševčík (vlevo) v souboji s Lukášem Julišem z Olomouce.

Síly vám braly časté ztráty ve středu hřiště, několik si jich připsal Filip Zorvan.

Nemyslím si, že by ztrácel míče víc než ostatní. Ztráta v přechodu strašně bolí, pokud jste v náběhu a proti Slavii, která je většinou v optimálním postavení a je schopná okamžitě přepnout do ofenzivy, běháte bazény nahoru dolů. Vybavuji si víc situací, kdy to vyhodíme. Je v tom rozdíl. Mezi dvacátou a třicátou minutou jsme ukázali sílu na míči a najednou bylo vidět, že my jsme byli ti, kteří hráli a jsme schopni i Slavii zatlačit, hrát dobře. Je to o sebedůvěře, mentalitě, musí vám ty dva tři balony vyjít. Měli jsme dobré sekvence, ale ne celý zápas v takové kvalitě.

Slavia navázala na výkon proti AS Řím.

Držela dobře balon ve velkém pohybu. Patří jí kredit, nebylo vidět, že by to bylo mužstvo, které má odběháno neskutečný výkon proti AS Řím. Slavia vypadala skvěle, ale nechci snižovat náš výkon. Vydali jsme se maximálně, nestačilo to. V těchto zápasech potřebujete mít i trošku štěstí a při druhém a třetím gólu jsme ho neměli, nebyly to vypracované šance, ale odražené míče, teče včetně střely, která by mířila doprostřed branky. Ovšem Slavia si kvalitou za těmi situacemi šla.

Hlavně začátek měla mnohem lepší.

Byla výrazně lepší, dala velmi rychle gól a následně diktovala tempo. Pro nás to pak bylo složité. Slavia dobře točí hru a je pak těžké se na balony dostávat. Měli jsme jiný plán - chtěli jsme to být my, kdo dobře vstoupí do utkání a zatlačí je agresivitou, presinkem. Slavia se dobře rozhodovala už od brankáře a když jsem se bavil s klukama ze Slavie, říkali, že na našem dobrém hřišti jde toho uhrát víc než na jiných stadionech. Pochvala pro trávnikáře, i když nám to trošku ztížili. Ne, to odlehčuji.

Třebaže se stoper Filip Novák trošku přimotal ke dvěma gólům, ukázal, že bude velkou posilou, souhlasíte?

Z toho na 1:2 bych ho nevinil, to bylo složité. U toho třetího musí hráče lépe navázat. Uvažoval tak, že Jurečkovi zavře pravou nohou, pustí ho do levé, ale nepochopitelně nízko spadnul Kuba Pokorný, nebýt jeho teče, Tomáš Digaňa by to sbíral do koše, to byl plácnutý balon. Na to, že Filip Novák od ledna stál, odehrál velmi kvalitní utkání a ještě proti Slavii, evropskému týmu. Je potřeba více součinnosti v posunech, být rychleji v některých situacích. Byl výborný v rozehrávce, v nabídce, měl dva dobré kolmé balony. Na tom můžeme pracovat dál. Překvapil mě i dobrou obrannou hlavou. Většinou těžké souboje s Tijanim i Jurečkou vyhrával.

Stoper Vít Beneš znovu chyběl kvůli viróze. Už je nachystaný?

Víťa měl těžký průběh, 40 horečky v prvních dnech, velký otok krku. Antibiotika dobral ve čtvrtek. Je připravený, v tréninku, ale u hráčů, kteří už mají nějaký věk, je potřeba restart dávkovat. Je otázka, jak to uchopit k Plzni, ale po repre pauze bude plnohodnotně připravený stejně jako Lukáš Vraštil, který odehrál výborné utkání v Jablonci.

Naskočí do konce podzimu Antonín Růsek, který je v tréninku po dlouhé léčbě plotýnek?

Jedna věc je návrat na tréninkové hřiště, druhá do ostrého zápasu. Úplná regenerace nervů byla predikována na dvanáct měsíců, je na sedmi. Doktoři se shodli, že už může do plného tréninku, aby dostával impulsy, aby nerv zatěžoval. Tonda dělá úplně všechny věci, ale limit je pořád v akcelerační schopnosti nohy a v plném došlapu, odrazu chodidla. Tam je ještě velká rezerva na to, aby mohl jí do plného zápasu.